Вопросы сохранения всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленобласти обсудили в Колтушах

Общественная конференция, посвященная вопросам сохранения всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на примере Колтушского сельского поселения, прошла в субботу, 16 марта, в стенах института физиологии им. И. П. Павлова РАН.

Вице-президент Национального совета ИКОМОС РФ (экспертный орган ЮНЕСКО) Сергей Горбатенко напомнил участникам конференции о том, что в нашем Всеволожском районе находится несколько компонентов объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» – это

Юкковская возвышенность (номер в реестре 540-033), усадьба «Богословка» (№ 540-022), Дорога жизни как основополагающий элемент Зеленого пояса Славы (№ 540-036), река Нева с берегами и набережными (№ 540-029). Непосредственно в Колтушах расположены еще три компонента – «Колтушская возвышенность» (№ 540-032), «Научный городок И. П. Павлова в селе Павлово» (№ 540-021), и «Колтушское шоссе» как историческая дорога (№ 540-034).

Однако уточненные по требованию ЮНЕСКО в 2016 году границы объекта всемирного наследия не гарантируют его сохранности. По мнению докладчика, проблема заключается в том, что открытые ландшафты рядом с Санкт-Петербургом являются крайне привлекательными для массовой жилой застройки с высокой плотностью.

– Масштабное возведение жилых кварталов приносит не только быстрые деньги, но и порождает чудовищные гримасы урбанизации, – отметил Сергей Горбатенко. – Это проблемы с дорогами и социальной сферой, а также острая нехватка рекреационных зон для массового отдыха и спорта.

Участники конференции подписали три обращения в различные компетентные органы с просьбой способствовать сохранности уникальных природных зон и исторических памятников.

В ходе конференции с докладом об истории колтушской земли со времен глубокого Средневековья до наших дней выступил директор Просветительского центра в селе Павлово Сергей Медведев, а руководитель Музея И. П. Павлова в Колтушах Лариса Андреева подготовила увлекательный доклад о жизни и творчестве «главного строителя» научного городка, выдающегося архитектора Иннокентия Безпалова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

На фото автора: вице-президент Национального совета ИКОМОС РФ Сергей Горбатенко