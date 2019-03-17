Современники и классики прозвучали в исполнении юных чтецов

В минувшую пятницу, 15 марта, во Дворце творчества Всеволожского района прошел муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Участие в нем приняли 58 учащихся из 23 школ района. Ребята читали свои любимые отрывки из произведений классиков и современных писателей.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Татьяна Мальцева поздравила участников с тем, что они стали победителями школьного этапа и получили возможность выступить уже на более высоком уровне.

– Книга – это своего рода машина времени. Она дает нам возможность оказаться в прошлом или в будущем. С помощью нее мы можем очутиться в тех местах, где никогда не были, – сказала Татьяна Владимировна.

В этом году конкурс проходит уже в восьмой раз. Состоит он из нескольких этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, всероссийский и суперфинал. Последний из них проходит на Красной площади. С каждым годом конкурс все больше и больше набирает популярность. Он дает возможность читающим школьникам проявить себя. В мероприятии принимают участие ребята из 5 – 11 классов. Выступать они могут с прозой как российских, так и зарубежных писателей. Победители муниципального этапа отправятся на региональный этап, где будут представлять наш район.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА