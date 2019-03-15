Чемпионы из седьмой школы

Воспитанники Всеволожского центра образования победили на Первенствах Ленинградской области и Санкт-Петербурга по вольной борьбе.

Когда несколько лет назад в МОУ «Всеволожский ЦО» (микрорайон Южный) решили создать спортивные классы, скептики сомневались: стоит ли профессионально заниматься борьбой в обычной школе, не помешают ли тренировки учебе?

Вопросы стали отпадать, когда школьники увлеклись. «В седьмой школе теперь все – борцы», – шутили мы, наблюдая за ребятами, которые на переменах продолжали говорить о приемах и начинали их показывать. А когда в начале этого учебного года в спортзале проходил праздник борьбы, уровень «зараженности» ею стал очевиден.

Наставники пригласили родителей ребят из 1–5 классов, чтобы они увидели, чему дети научились за полтора месяца. Папы и мамы смотрели и понимали, что за очень короткое время их чада стали членами еще одной семьи – борцовской.

Атмосфера праздника была потрясающей. Зал откликался на каждое удачное действие на ковре. Ребята аплодировали победителям и поддерживали проигравших. Вместе со счастливыми родителями за схватками наблюдал и немного по-мальчишески улыбался директор МОУ «Всеволожский ЦО» Олег Петров.

А в последний месяц у сомневающихся совсем не осталось поводов для вопросов. Юные борцы из школы № 7 г. Всеволожска поднимались на высшую ступень пьедестала почета на первенствах Ленинградской области, Санкт-Петербурга и отличились на Всероссийском турнире в Новгородской области.

На Первенстве Северной столицы Всеволожск представляли ученицы 7 спортивного класса и 6 класса спортивной группы. Нинель Сурина стала победительницей, Елизавета Васильева и Валерия Вишнякова – призерами. В Гатчине на чемпионате и Первенстве области первые места в своих весовых категориях заняли: Нинель Сурина, Александр Кодрин, Даниил Данилов и Юрий Каленихин. На вторую ступень пьедестала почета поднялись: Cофия Ляпина, Елизавета Васильева, Андрей Иванов, Альберт Шевелев и Никита Коневец. Третьими стали: Анастасия Архипова, Валерия Вишнякова, Александр Котлов, Арген Айтиев, Максим Аносов и Георгий Осипов.

У Александра Кодрина в финале был самый сложный соперник – старше, опытнее, тяжелее и физически сильнее.

– Я, конечно, немного волновался, – рассказывает Саша. – Пытался не нервничать, не суетиться и выполнять наставления тренера. Не лез, лишний раз не рисковал. Он начал проводить прием и допустил ошибку – неправильно вошел в ноги, я его перекатил и положил на лопатки.

– Мы этого «подарка» от соперника и ждали, – удовлетворенно отмечает тренер Александр Сурин.

В Старую Руссу Новгородской области на 52-й Всероссийский турнир, посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза Тимура Фрунзе приехали лучшие спортсмены страны. Даниил Данилов из 7д в такой компании смотрелся достойно и занял второе место. В шаге от пьедестала остановился его одноклассник Никита Чебан – четвертое место.

Тренируют победителей и призеров наставники высокого уровня – мастер спорта по самбо Александр Сурин и мастер спорта по рукопашному бою Олег Майданский. Интересно, что свою дочь Нинель Александр Николаевич не собирался «отдавать» в вольную борьбу. Она ходила с папой на тренировки и увлеклась. К полученным по наследству спортивным задаткам добавился девчачий азарт – у женщин в борьбе свой стиль, на ковре они непримиримы.

То, что руководству МОУ «Всеволожский ЦО» удалось найти хороших тренеров, – большая удача. Но успех пришел, когда эти специалисты вписались в выстроенную систему работы спортивных классов.

– Здорово, что сумели соединить спортивную школу с общеобразовательной, – отмечает тренер Сергей Устимов, пришедший в МОУ в начале этого учебного года. Сергей Николаевич – мастер спорта по греко-римской борьбе, четырехкратный чемпион России, трехкратный чемпион мира среди мастеров-ветеранов. Он отдал спорту 35 лет. «Борьба – основа всего. Это моя жизнь, миссия», – говорит Устимов.

В МОУ «Всеволожский ЦО», помимо школы № 7, входят два детских сада, и они вписались в систему подготовки борцов – с дошколятами тоже занимаются профессиональные тренеры. В начальной школе есть кружки борьбы, после прохождения которых ребята уже готовы к поступлению в спортивные классы. Юные борцы находятся в школе полный день, все это время рядом воспитатели Мария Яцива, Юлия Антонова и тренеры. Между ними полное понимание, своя «химия». Зимой «борцовская семья» ходила в лес, старшие учили ребят разжигать костер и т.д. А на организованных нашей газетой выборах школьного Деда Мороза победил тренер Александр Сурин.

В общей сложности борьбой занимаются 150 человек. Ребята тренируются не где-то на стороне, а в своем спортивном зале. С ними занимаются не только мастера борьбы, но и специалисты по силовой и игровой подготовке.

– Мы подписали договор о сотрудничестве с Университетом физической культуры и спорта имени Лесгафта, – говорит заместитель директора МОУ «Всеволожский ЦО» Александр Цветков. – Студенты прославленного вуза проходят у нас практику. Ребята из спортивного класса могут рассчитывать на целевое поступление после окончания школы.

Порой тренировки превращаются в мастер-классы. На одном из занятий появилась олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе, петербурженка Наталья Воробьева.

Да, чуть не забыла – а как у ребят с учебой?

– Саша Кодрин – отличник, – отмечает тренер Александр Сурин. – Занятия спортом не мешают ему хорошо учиться. Не отстают и другие ребята.

– Чему вы учите детей, помимо приемов борьбы? – спросила я у Сергея Устимова.

– Быть хорошим человеком, совершать правильные поступки.

В школе не останавливаются на достигнутом. В апреле ожидается новое поступление ребят в спортивные классы.

Алена МАКСИМОВА, корреспондент газеты «Седьмая перемена» специально для «Всеволожских вестей»

Фото Федерации спортивной борьбы ЛО и Марии Яцива