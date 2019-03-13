Движение транспорта по Рябовскому шоссе ограничено

С сегодняшнего дня введено ограничено движение транспорта по Рябовскому шоссе.

До 15 апреля в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта на пересечении Ириновского пр. и ул. Коммуны, с закрытием сквозного проезда по ул. Коммуны, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 13 марта по 9 августа движение транспорта будет ограничено по Рябовскому шоссе от ул. Коммуны до Ржевской пл., а с 13 марта по 29 августа – по Ириновскому проспекту от ул. Передовиков до ул. Коммуны, без перекрестков.

С 13 марта по 9 августа в связи с производством работ по отводу транспорта при размещении временного ограждения закрывается направление движения транспорта на следующих магистралях: по Рябовскому шоссе от Сосновского пр. к ул. Коммуны; по Андреевской улице от Рябовского шоссе до ул. Красина; а также ограничивается движение транспорта по ул. Красина у Андреевской улицы и от Андреевской ул. до ул. Коммуны.

В город Всеволожск по-прежнему можно проехать с Ириновского пр. по Рябовскому шоссе. Однако в связи с ограничением движения по Рябовскому шоссе возможен объезд по ул. Красина, где будет введено двустороннее движение от ул. Коммуны до Андреевской ул., а далее по Рябовскому шоссе. Проезд на ул. Красина возможен с шоссе Революции.

Проезд из города Всеволожска в Санкт-Петербург осуществляется по ул. Красина, где сохранятся две полосы движения в данном направлении.