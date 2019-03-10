Псковским партизанам – поклон от ленинградцев

30 человек вошли в делегацию Всеволожского района, которая 24–25 февраля посетила посёлок Дедовичи Псковской области. В эти дни отмечалось 75 лет со дня освобождения Дедовичского района от фашистских захватчиков.

В 41–42 годах в этом районе находился уникальный партизанский край. И люди тут продолжали жить по советским законам. Здесь располагалось 400 сёл и деревень, объединённых в 170 колхозов. Так как кругом были густые леса, то немцы долгое время боялись сюда сунуться.

Известно, что крестьянин из Дедовичского района Михаил Семёнов повторил подвиг Ивана Сусанина и завёл гитлеровцев, которые искали штаб партизан, в непроходимые болота. А в конце марта 1942 года из партизанского края вышел обоз с продуктами, которые были собраны под носом у немцев в Дедовичском районе. 161 подвода с мукой, крупой и маслом предназначалась для голодающих ленинградцев.

Этот огромный обоз сумел пройти лесами и болотами через линию фронта. В Новгородской области к нему присоединились другие подводы. И 29 марта 1942 года партизанские продукты на 223 подводах были доставлены в Ленинград. Делегацию партизан торжественно встречали на станции Всеволожская. Прибывший обоз имел большое идеологическое значение. Псковские партизаны продемонстрировали блокадному Ленинграду, да и всей стране, что фашисты не в состоянии разобщить советский народ.

Вот почему 29 марта в Ленинградской области отмечается День партизанской славы. Это – день прибытия Дедовичского обоза в Ленинград. И он имеет прямое отношение к городу Всеволожску.

К сожалению, немцам удалось уничтожить Псковский партизанский край в сентябре 1942 года. Многие деревни были сожжены, люди, принимавшие участие в сборе продуктов, убиты. Очень жестоко Дедовичский район расплатился за свою дерзость, в том числе за продуктовый обоз. И вот сейчас, когда в Дедовичском районе отмечают 75 лет освобождения района от фашистов, Санкт-Петербург и Всеволожский район не могут оставаться в стороне.

И поэтому делегация из Всеволожского района прибыла в Дедовичи. Основной её костяк составляли творческие коллективы. Их сопровождали заместитель председателя совета депутатов МО «Токсовское ГП» Е.В. Киселева и руководитель сектора по связям с общественностью и социальной работе администрации МО «Токсовское ГП» Илья Николаевич Тестов. Инициатором и главным организатором поездки выступил Почётный житель Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов.

Сейчас Леонид Алексеевич проживает в Токсово, а детство своё он провёл в Дедовичском районе. Будучи подростком, выполнял поручения местной подпольной организации. Свои подвиги псковские партизаны совершали на его глазах и навсегда запечатлелись в памяти. Леонид Алексеевич приложил много сил, чтобы напомнить современному поколению о славном прошлом партизанского края.

По инициативе Л.А. Баранова Дедовичскому району – первому в РФ – было присуждено звание «Район партизанской славы». Соответствующий указ был подписан 29 июня 2018 года, но Л.А. Баранов боролся за это долгих 10 лет. Писал письма в высшие инстанции, получал отказы, снова писал, доказывал. И в конце концов добился своего. Помимо этого, Леонид Алексеевич неоднократно оказывал помощь Дедовичскому району, что нашло отражение на страницах газеты «Всеволожские вести»…

24 февраля, вечером, наши артисты дали концерт в Дедовичском центре культуры. Концерт продолжался два часа. В это же время в фойе Центра культуры дедовичане организовали выставку предметов времён Великой Отечественной войны в рамках проекта «Чтобы помнили». Желающие могли сфотографироваться в военных костюмах того времени.

Концерт состоял из двух отделений. В первом выступил хоровой коллектив «Радуга» из посёлка Рапполово. В 2017 году этому коллективу исполнилось 10 лет. Руководитель – Георгий Орманжи, дирижёр – Мария Узоровская. Хор состоит из пенсионеров, но в нём существует и преемственность поколений. Так, в Дедовичах наряду со взрослыми выступила восьмилетняя Лукерья Феоктистова.

А всего в этот день «Радуга» исполнила 15 песен – и военных, и лирических. Среди них была «Песня ленинградских партизан», музыку к которой написал Н.А. Парфёнов. Он участник хора «Радуга» и также выступал в Дедовичах. Понравился дедовичанам и наш ведущий Александр Волков. У него особенная манера вести концерт: перед каждой песней он зачитывает стихи, в том числе собственного сочинения. Зрители встретили хор очень тепло.

Во втором отделении концерта выступала эстрадная группа из Токсово «Загадай желание». В неё входит три человека: руководитель, он же гитарист, – Дмитрий Малышев, аккордеонист Дмитрий Бутурля и вокалистка Ксения Смирнова. Они исполняют мелодии и песни прошлых лет. Выступают не на коммерческой основе, поэтому могут себе позволить выбор репертуара по своему вкусу. И звучит это с особой душевностью.

Следующий день, 25 февраля, начался для нашей делегации с экскурсии по посёлку. Её провёл Леонид Алексеевич Баранов. Он показал местный мемориал, где находится памятник воинам и партизанам, павшим в боях за Родину. Рассказал, что во время войны на этом месте немцы проводили показательные казни. После этого гости посетили местную библиотеку и посмотрели сектор народных промыслов. Экскурсию по Дедовичскому краеведческому музею провела директор музея Л.О. Егорова.

– Мы перед поездкой читали книги про партизан. Но одно дело – информация из книг, и совсем по-другому она воспринимается во время прямого общения с людьми, у которых родители были в партизанских отрядах, – поделился своим впечатлением руководитель группы «Загадай желание» Дмитрий Малышев. – Мы почувствовали, что люди во время Великой Отечественной войны были более сплочённые: и на фронте, и в тылу.

Кстати, Дмитрий Малышев обеспечил нашу делегацию комфортабельным автобусом. Это был его жест доброй воли.

Впечатлениями от поездки поделилась с нашим корреспондентом учитель математики, одновременно – участница хора «Радуга» Айно Петровна Тимофеева:

– У меня остались от Дедовичского района самые хорошие впечатления. И я много узнала в этой поездке нового.

– Какая история вас поразила больше всего?

– Когда партизанский обоз пошёл в Ленинград, в марте 1942 года, стояли сильные морозы. А партизанам нельзя было разжигать костры, чтобы их не заметили. И негде было согреться. Они шли по таким глухим местам, где не было дорог. Чтобы лошади смогли пройти по сугробам, впереди шли девушки и утаптывали снег. В лютый мороз. До глубины души тронуло мужество этих девушек. И ещё – история одного парнишки, который работал пастухом, но однажды нашёл

гранату. Немцы обнаружили у него гранату и живьём закопали юношу.

После экскурсии в Дедовичах на площади Советов состоялся митинг, на котором присутствовали представители администрации Псковской области и ветеранских организаций. Состоялось возложение цветов на мемориале и на могилу Героя Советского Союза Михаила Семёновича Харченко, который в 1942 году возглавлял охрану партизанского обоза. Сейчас одна из улиц Санкт-Петербурга названа в честь Михаила Харченко, есть школа его имени.

От имени ленинградцев на митинге выступил Л.А. Баранов. Он вручил главе Дедовичского района поздравительный адрес Правительства Санкт-Петербурга, где сказано: «Опыт народной войны против оккупантов на псковской земле положил начало партизанскому движению на территории вплоть до Прибалтики. В сердцах ленинградцев-петербуржцев навсегда сохранится память об организации партизанского обоза с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда весной 1942 года. Дерзкая вылазка партизан спасла сотни тысяч жителей и придала защитникам города сил и веру в скорую победу над врагом. В этот знаменательный день мы передаём слова искренней признательности и благодарности ветеранам Края партизанской славы, всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и трудился в тылу…». Поздравительный адрес подписал вице-губернатор Санкт-Петербурга Е.И. Елин. В свою очередь депутат МО «Токсовское ГП» Е.В. Киселёва зачитала поздравление от Всеволожского района за подписью главы МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук.

– Нам было очень приятно, что ленинградцы помнят подвиг партизан – сказал глава Дедовичского района Геннадий Андреевич Афанасьев. – Мы надеемся, что такое сотрудничество продолжится. Это нужно ради воспитания молодёжи.

После митинга делегация Всеволожского района выехала домой. Следует отметить, что все участники поездки ехали за свой счёт. Все действовали по душевному порыву.

Очень скоро, 29 марта, в Ленинградской области будет торжественно отмечаться День прибытия партизанского обоза в Ленинград. Основные мероприятия намечены в Луге.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото, предоставленном участниками поездки в Дедовичи, Л.А. Баранов выступает на митинге