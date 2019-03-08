Бизнес на хрупких плечах

В Фонде поддержки предпринимательства Всеволожского района работают одни женщины. Они часто слышат разговоры о гендерном равноправии, но феминистками себя не считают. При этом отмечают, что любой хороший проект мужчины – результат женского труда.

– Даже такой харизматичный представитель сильного сословия, как Уинстон Черчилль, говорил, что за каждым успешным мужчиной скрывается хрупкая женщина, – рассказывает директор Фонда Ирина Кондратьева. – Но, несмотря на это, хочу отметить, сегодня между мужчинами и женщинами в бизнесе нет дискриминации. Некоторые считают, что конкуренция сильнее основного инстинкта и бородатое сословие относится к женщинам в бизнесе с прохладцей. Но это, скорее всего, исключение из правил. Мужчины в бизнесе вполне галантны и уступчивы. Сильный пол ведет себя по-джентльменски. Поддержку слабого пола они не считают ниже своего достоинства. Надо признать, что в предпринимательстве необходимы женская логика, смекалка и хладнокровие.

– Мне сложно представить, что представительница слабого пола может кинуться в омут головой, поставив на кон весь свой бизнес. А вот у мужчин такое бывает. На наших обучающих семинарах самые прилежные ученицы – это опять же женщины. Прежде чем начать свое дело, они тщательно изучают налоговое законодательство, прощупывают рынки сбыта и только тогда готовы рискнуть, – продолжает собеседница.

По словам Ирины Кондратьевой, во Всеволожском районе много успешных женщин-предпринимателей, которые благодаря своему трудолюбию получили заслуженное признание в Ленинградской области.

– Нельзя загонять себя в ловушку, аргументируя всё гендерным равенством, – считает руководитель Фонда. – Не секрет, что слабый пол нуждается во внимании. Но статус женщины в нынешнем современном российском обществе высок. Сегодня слабый пол успешно представлен во власти и во многих секторах экономики. В сфере предпринимательства неважно, мужчина ты или женщина. Главное, сделать все для того, чтобы бизнес стал любимым делом. Только благодаря этому можно добиться успеха. К примеру, к нам часто приходят с идеями, к которым, на первый взгляд, можно отнестись скептически. Но когда видишь горящие глаза, понимаешь, что вопреки всему инициативу удастся реализовать.

Сегодня Фонд поддержки предпринимательства – это команда профессионалов, которые едут по всему району и призывают жителей проявлять инициативу, не бояться и начать свое дело. Только в нынешнем году планируем около 250 поездок в Агалатово, п. им. Свердлова, Бугры, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Лепсари и многие другие населенные пункты района.

– Только в прошлом году число представителей малого и среднего бизнеса в районе увеличилось на 40 процентов, – отмечает Ирина Кондратьева. – Мы постоянно консультируем предпринимателей, объясняем, как вести бухгалтерию, делопроизводство, правильную кадровую политику. Кроме того, в нынешнем году мы начали предоставлять микрозаймы под 6,5 процента годовых. Это серьезное финансовое подспорье для предпринимателей, которые хотят приобрести оборудование или обновить старые технологии. Кредитный портфель наших микрозаймов составил 10 млн рублей. Деньги эти выделила администрация Всеволожского района. Больше половины средств уже распределили. Поэтому планируем обратиться за финансированием в областной комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительских услуг.

Сокращение сроков регистрации, сведение к минимуму требований к учредительным документам благоприятно сказалось на росте числа малых и средних предприятий в районе. Только вот незадача, – отмечает Ирина Кондратьева, – сегодня не все предприниматели проинформированы о мерах поддержки.

– Государство старается оказать помощь бизнесменам вне зависимости от того, мужчины это или женщины – продолжает собеседница. – Для деловых людей предусмотрены налоговые каникулы, налоговые вычеты при установке контрольно-кассовых аппаратов, льготная система налогооблажения по ЕНВД и УСН. Однако многие об этом не знают. В ходе наших многочисленных поездок по самым отдаленным поселениям мы стараемся донести эту важную информацию до бизнесменов. Безусловно, есть шероховатости в виде повышения некоторых налогов, но утверждать, что для развития бизнеса в России ничего не предпринимается, – неправильно. Кстати, знаете, как ни странно, но женщины лучше осведомлены о мерах госпомощи, чем мужчины.

– Это неправда, когда говорят, что женщине не по силам и пироги печь, и бизнес вести, – присоединяется к разговору эксперт-консультант Фонда Ольга Терехова. – Например, работа меня свела с интереснейшей женщиной, которая долгие годы работала продавцом в государственном магазине. Страна разрушилась, она осталась без работы, долго челночила. Ездила с сумкой наперевес, зарабатывала деньги. Сейчас она успешная бизнес-леди, у которой несколько магазинов не только во Всеволожском районе, но и в Новгороде. А как она вяжет и печет – это отдельная история.

– Открыть свое дело удалось благодаря Фонду предпринимательства, – рассказывает дизайнер-модельер Ульяна Скопинова. – Получила стартовый капитал в размере 500 тыс. рублей, купила оборудование. Все начиналось с детской мечты. Шестилетней девочкой рисовала эскизы для модных кукол и шила по ним платья. Потом, будучи постарше, в школе, стала обшивать подруг-одноклассниц. Но эта затея плохо закончилась. Родителей вызвал на ковер классный руководитель, и был строгий и долгий разговор. Безусловно, чтобы добиться успеха, необходимо работать 24 часа в сутки. А еще к бизнесу у меня спортивный интерес – чем выше я поднимаюсь, тем больший прилив сил чувствую.

Отметим, что папа нашей собеседницы, капитан атомной подводной лодки, и мама, детский врач, – не верили в то, что их дочь станет хорошим модельером и будет зарабатывать деньги. Но потом убедились в обратном.

– Сегодня мы делаем основной упор на качество нашей продукции, – отмечает Ульяна. – А тайны стильной одежды – в творчестве. Поэтому сегодня у нас одеваются Татьяна Буланова, супруга Романа Жукова из группы «Руки вверх», жена Александра Реввы и многие другие.

Глядя на платья от Ульяны, так и хочется опровергнуть известное выражение, что модельеры воздействуют на моду, как синоптики на погоду. Правильный маркетинг и индивидуальность, как зонт в непогоду, поможет укрыться от большинства невзгод в бизнесе.

Не зря говорят, что если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не сможете вспомнить, во что она была одета, – это не склероз. Просто она была идеально обшита. Так считала Коко Шанель…

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото автора: сотрудники Фонда поддержки предпринимательства