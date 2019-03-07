Лыжне все возрасты покорны!

В течение двух дней в Кузьмоловском проходили старты на приз газеты «Всеволожские вести».

Летопись наших соревнований ведётся с января 1980 года. С лёгкой руки Николая Дмитриевича Солохина дважды в год – зимой и осенью – лесные скороходы с компасом и картой разыгрывают призы нашей районной газеты. И каждый старт – как театральная премьера. Волнуются все: режиссер, актёры, декораторы, судьи, зрители. Театр, как известно, начинается с вешалки. В данном случае гостеприимно распахнула двери Кузьмоловская Школа искусств.

В начале 90­-х Виктор Рылов доставил столько удовольствия участникам тем, что, по общему признанию, дистанция была великолепная. В 2004 г. на 25-й премьере, где участвовало около 400 спортсменов, А.В. Тюленев тоже услышал много слов благодарности на эту тему.

В этом году Константин Токмаков и Роман Кузнецов постарались – накатали столько лыжни, что хватило на два дня соревнований. А ведь прежде надо было прорубить в лесу коридоры шириной два метра и длиной около 3 км. К работе приступили ещё в октябре. А заодно перерисовали карту и нанесли на неё новые коридоры.

Основное достоинство ориентирования – участвуют все, кто хочет. В этом году желающих оказалось около 200 человек. Представьте себе на футбольном поле сразу 200 игроков. Не поместятся.

Основной недостаток – самое интересное скрыто от зрителей в лесу, за дремучими декорациями. Только на финише спортсмен узнает свой результат. По сухим строчкам итоговых протоколов можно только догадываться о накале борьбы на скользкой лыжне.

Спектакль решили провести в два действия: 23 февраля, в День защитника Отечества, по южной половине карты; 24 февраля, в воскресенье, – по северной половине. Дистанции в заданном направлении. Старт в 12.00.

В составе стартовой бригады – Александр Валерьевич Тюленев – призёр первых соревнований на приз районной газеты, тогда ещё «Невской зари». После окончания ЛЭТИ А.В. много лет будет готовить лыжню для наших соревнований на «Буране».

Сегодня ему помогает сын Сергей – КМС по ориентированию. У А.В. Тюленева – спортивная семья – дочь Татьяна вместе с мамой сражается на лыжне. Старший, Михаил, – отслужил в армии, готовится летом выступать за сборную команду Кузьмолово. Также в стартовой бригаде Татьяна и Дмитрий Ботовы. За последние два года они провели столько соревнований, что им можно доверить чемпионат России.

В 12.01 наступил торжественный момент – стартовал первый участник. Каждый спортсмен знает своё стартовое время – протоколы опубликованы заранее. Ежеминутно в лес устремляются всё новые и новые желающие испытать себя.

Главная заповедь ориентировщика – не беги быстрее, чем думает твоя голова. Но не у каждого получается сдержать себя.

В группе 10-летних девочек Маргарита Макарова (СДЮШОР-2) всего на 35 секунд по сумме двух дней опередила Викторию Артамошину («Калинка»).

Кузьмоловские девочки очень старались, но стали только 5-й, 6-й и 7-й – Майя Вердайнен, Василиса Баркалова и Александра Клепцова.

В группе 12-летних девочек Анастасия Куликова выиграла у своей подруги-соперницы – Кононовой Алины (обе «Балт. Берег») те же 35 секунд.

Арина Константинова (Кузьмолово) – третья. Техничная Варвара Трофимова (Кузьмолово) уступила по скорости и стала 6-й.

В группе 14-летних Софья Климочкина («Сев. Ветер») опередила Ольгу Алексееву (ЦФК СПб) всего на 17 секунд по сумме. Татьяна Фрадкина (ЦФК СПб) в первый день проиграла 8 минут и стала только третьей. Опытная Анастасия Юсупова (Кузьмолово) оба дня и по сумме – 4-я.

В группе 17-летних девушек Татьяне Тюленевой (Кузьмолово) попались достойные соперницы – Милослава Андреева (ЦФК СПБ), Полина Колтунова («Балт. Берег») и Екатерина Гусева (НОРД­ВЕСТ). Катя выиграла первый день, а Полина – второй. По сумме Таня – первая, Милослава – вторая, а Полина – третья.

Девушки из «Балтийского Берега» выступили очень дружно: в «семёрке» – четверо.

В группе сильнейших женщин Наталья Карнаухова (Петровское) оба дня прошла дистанцию стабильно и стала первой, хотя и проиграла во второй день Наталье Горбунцовой (Калининский р-н). Алена Аксёнова уступила совсем немного и стала второй.

Опытная Александра Баркалова стала третьей.

Сёстры Ботовы в тренировочном режиме откатали два дня и стали 6-й и 7-й.

Алла Теперева после первого дня почувствовала, что ей достаточно нагрузки для начала.

В группе 40-летних в первый день Наталья Кузнецова (Северный Ветер) вихрем пронеслась по лыжне. Во второй день по семейным обстоятельствам надо было рано уезжать, и она не вышла на старт. Во второй день вышла на старт Екатерина Муравник и показала лучший результат. А приз «Всеволожских вестей» достался Екатерине Тюленевой – она стабильно отработала два дня и стала первой по сумме, опередив Татьяну Черноизюмскую и Ксению Юсупову.

В группе 50-летних женщин Виктория Фершалова («Балтийский Берег») – уверенно первая. Летом 2018 г. в Дании Виктория стала чемпионкой мира в своей возрастной группе. Поздравляем. И желаем новых спортивных успехов. Катерина Васильева («Азимут») – вторая, Надежда Макеева («Полярная Звезда») – 3-я, а Надежда Дмитренко (Красногвард. р-н)– 4-я.

В группе 60­-летних женщин:

Шадрина Елена (Невский р-н); Кузнецова Елена («Азимут»); Степанянц Татьяна («Азимут»).

В группе 70-­летних Татьяна Свистун («Калинка») боролась в гордом одиночестве.

В далеком 1980 г. на первых соревнованиях на Приз газеты Татьяна Александровна приезжала специально и выступала, хотя и были только школьные группы.

В группе 10­-летних мальчиков уверенно победил Павел Теперев (Кузьмолово).

Владимир Мицкевич («Сев. Ветер») – 2-й. Иванов Дмитрий (ДДТ Калининск. р-на) – 3-й.

Его товарищ по команде Фёдор Карпухин – 4-й. Солорев Иван (Кузьмолово) во второй день показал третий результат, но ошибки первого дня отодвинули его на пятое место

Алексей Ботов (Кузьмолово) оба дня немного ошибался и стал шестым.

В группе 12-летних мальчиков после первого дня лидировал Денис Белов (Сестрорецк).

Но в воскресенье ошибся и стал по сумме вторым. Сергей Евгенов («Калинка») был точен и победил. Александр Аникин – 3-й, Пётр Бубнов – 4-й, Георгий Чухменко – 5-й (все ДДТ Калининского р-на).

В группе 14-летних мальчиков хозяева не попали на пьедестал: Грищук Никита – 6-й, а Константин Томилов – 7-й. Вновь отличились ребята из ДДТ Калининского района. Ярослав Халин – первый, Олег Комаров – второй. Глеб Павловский («Балт. Берег») – 3-й.

В группе 17-летних парней очередная победа представителя ДДТ Калининского района. Константин Иванов – 1-й, Михаил Вересов – 3-й. Между ними вклинился Александр Клочев (Петродворцовый ДДТ).

Лучший из кузьмоловских – Иван Тимофеев – 7-й, а Михаил Сайдаковский – 9-й.

В группе сильнейших мужчин в первый день победил Илья Гусев, а во второй день он не вышел на старт. Олег Андреев уверенно победил по сумме. В отличной форме находится Олег Мельников («Ювента»). Влад Вальковский («Калинка») стал третьим.

Илья Бренайзен стал четвёртым. Он много и с удовольствием тренируется и уже не один раз завоёвывал почётный титул «айронмена». Поздравляем и желаем новых успехов.

В группе М-40. 1 – Колтунов Владимир; 2 – Макаров Михаил, 3 – Егоров Андрей.

В группе М-50 1 – Румянцев Юрий, 2 – Соколов Вячеслав, 3 – Соколов Андрей.

Опытный Игорь Кондрашкин только пятый.

В группе М-60 1 – Лесников Станислав, 2 – Новожилов Валерий, 3 – Шадрин Владимир, 4 – Коваленко Николай.

В группе М-70 1 – Борисов Владимир, 2 – Брынцев Виктор, 3 – Никитин Михаил.

В 14.30 главный судья соревнований Александр Викторович Шеин провел награждение. До новых встреч на лесных стадионах! Последняя репетиция перед чемпионатом Санкт-Петербурга прошла успешно. Спасибо всем за участие.

Владимир ШУСТОВ

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