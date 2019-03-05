Соревнования по робототехнике во Всеволожске собрали более 50 участников

В спортивном зале Школы № 6 города Всеволожска 2 марта состоялись Весенние (открытые) соревнования Всеволожского района по робототехнике – 2019. В состязании приняли участие обучающиеся школы № 6 и школы № 2, клуб робототехники «ROBOKUB» микрорайона Южный, а также ребята из Бугров, Сертолово, Щеглово, Санкт-Петербурга, Сланцев и Киришей.

Соревнования проходили в трех дисциплинах, одна из них – кегельринг для начинающих. В этой дисциплине поле представляет собой белый круглый ринг, ограниченный черной линией, на ринге расположено 8 кеглей. Задача робота – за наиболее короткое время вытолкнуть все кегли за пределы ринга. Победителями стали команды из Киришей «Тихоня» и «Робомарсик» и команда «Formula 1» (Школа № 6), которые распределили первое, второе и третьи места соответственно.

Одной из самых сложных дисциплин стал марафон шагающих роботов. Перед участниками поставили цель – разработать робота, в частности, особую конструкцию ног для передвижения по назначенной траектории шагом, бегом или прыжками. Первое место занял робот «мандаринка», которого подготовила Алина Медвецкая из Киришей. На втором месте оказался робот «Орел» Константина Богозы из Бугровской школы и на третьем месте – команда из двух человек «PNG» в составе Данилы Белова, Марка Милкина («ROBOKUB»).

Самая популярная дисциплина – это интеллектуальное сумо 15х15. Состязания проходят между двумя роботами на ринге, представляющем собой черный круг с ограничительной белой линией, проходящей по его периметру. Цель каждого участника – вытолкнуть робота-противника за пределы ринга. На ринге кипят нешуточные страсти, каждый участник пытается сделать робота сильнее и тяжелее. Все три призовых места заняли участники из Киришей Вячеслав Комиссаров, Максим Печорин и Егор Комиссаров.

Состязание получилось зрелищным и массовым: более 50 участников, восемь руководителей, 37 роботов. Соревнования являются отборочным этапом на Открытые состязания Санкт-Петербурга по робототехнике, в рамках которого в свою очередь будет проведен региональный этап международных состязаний «Robo Cup – 2019» и отбор на международный Фестиваль РобоФинист 2019. Следующие подобные соревнования планируется провести в октябре.

Алевтина БУДУЧИНА