Прокурор Ленобласти рассказал всеволожским школьникам, почему наркотикам нужно сказать нет

В КДЦ «Южный» сегодня прошла встреча прокурора Ленинградской области Бориса Маркова со школьниками Всеволожского района.

На вопросы школьников также отвечали старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Оксана Бабич и Всеволожский городской прокурор Игорь Грищук.

Мероприятие состоялось в рамках проекта прокуратуры Ленинградской области «Открытый диалог». Встреча, которая прошла под девизом «Скажи наркотикам НЕТ», была разделена на две части. В первой Борис Марков выступил с подготовленной лекцией, а во второй ребята задавали ему и другим участникам встречи свои вопросы.

– Тридцатилетний практический опыт работы Бориса Петровича и мастерски выстроенное выступление – вот секрет успеха сегодняшней встречи. Причины краха Китайской империи в ходе «опиумных войн», создание наркотических плантаций после вывода из Афганистана советских войск, настоящая война, которая ведется против России сегодня при помощи наркотиков – увлекательно, убедительно, ярко! Уроки истории, если плохо их учить, – это трагедии людей и крах целых государств, – прокомментировал итоги встречи на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Фото Антона ЛЯПИНА