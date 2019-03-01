Молодежно-подростковый клуб «Росинка» справил новоселье

Сегодня, 1 марта, состоялось официальное открытие обновленного молодежно-подросткового клуба «Росинка».

Клуб переехал в новое отремонтированное помещение, которое как нельзя лучше отвечает потребностям молодых людей. Он, как и раньше, находится в микрорайоне Бернгардовка, но теперь по новому адресу: ул. Магистральная, 9 Б. Кстати, ждут здесь не только детей и подростков – в клубе будут рады гостям всех возрастов. Для пенсионеров, например, проводятся занятия по скандинавской ходьбе.

На открытие клуба приехал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Андрей Александрович остался очень доволен и внешним оформлением клуба, и обширной программой занятий, которые здесь будут проводиться. Он рассказал, что подобные клубы в ближайшее время появятся и в других поселениях нашего района. В 2019 году планируется строительство клубов в Мурино, Сертолово, Кудрово и Щеглово.

Новое место для «Росинки» было выбрано не случайно. Клуб расположился в нежилом помещении, что позволит его воспитанникам заниматься танцами и другими видами физической активности. Танцевальный зал «Росинки» больше, чем у других молодежно-подростковых клубов района, так что места гостям точно хватит.

Ребята с художественными талантами приняли участие в оформлении помещения. Подростки нарисовали на стенах мексиканскую художницу Фриду Кало, контуры карты России с типичными представителями фауны и многое другое.

В «Росинке» будут проходить занятия по танцам, стретчингу, чирлидингу, скандинавской ходьбе. Здесь можно будет поиграть в настольный теннис и другие игры и просто хорошо провести время с друзьями.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА