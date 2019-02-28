Всеволожская старина в рассказах Марины Ратниковой

Марина Ратникова, директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея, недавно получила из типографии книгу «Всеволожская старина в прогулках».

Те, кто в течение полутора лет читал в нашей газете цикл статей, посвящённых истории города, наверняка догадались, что в издание вошли двенадцать «Прогулок по Всеволожску». Пешие экскурсии по современному городу позволили нам рассказать, каким он был в прежние, уже ставшие легендой времена, вспомнить многих людей, оставивших заметный или не очень заметный след в истории. Роль этих публикаций со временем только возрастет, и наши потомки будут перелистывать страницы «Всеволожских вестей» в поисках прошлого, потому что книгу, изданную личные средства Марины Ратниковой тиражом всего 17 экземпляров, будет невозможно достать.

Кроме собственно «Прогулок», в издание включены и другие статьи, посвященные краеведению: «История – дело личное» о книге Владимира Овсянникова «От Рахьи до Борисовой Гривы»; «Корфы наши и не наши» – о роли известного семейства в истории всеволожской земли; «Беседа на погосте» – о личной встрече В. Овсянникова с потомком Корфов – Геннадием Петровичем, который, к сожалению, совсем недавно покинул этот мир.

В книгу вошли также статьи Марины Ратниковой «Еще один Всеволожский» и «Сычёвка – боль моя» статья Людмилы Однобоковой «Геннадий Беликов: полёт в вечность» и исторические материалы, посвященные Герою Советского Союза Илье Шишканю, из фондов музея.

При желании книгу можно заказать в типографии на Литейном пр., 55. Полиграфическому предприятию № 3 М.С. Ратникова передала все права на свою книгу.