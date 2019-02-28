Во вторник Ленобласть проверит систему оповещения о ЧС

5 марта, с 11.00 до 13.00, на территории Ленинградской области будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения.

При проведении испытаний будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и уличные громкоговорители во всех районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Жителей и гостей Ленинградской области просят отнестись к проводимой проверке с пониманием и сохранять спокойствие.