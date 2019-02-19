Семейная мастерская Михаила Чайковского

Всеволожский предприниматель Михаил Чайковский может сделать из дерева все: разделочную доску для мясника, свинью-копилку, разные сувениры, вывески.

Бизнесмен признается, главный двигатель его торговли – сарафанное радио. Этим старинным, но, как оказалось, эффективным методом он уже наработал свою клиентуру. Покупатели передают информацию по цепочке.

Решение открыть свое дело Михаилу Чайковскому пришло неожиданно, как и любовь к столярному делу. Помог «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор», который возместил затраты на основное оборудование – специальный станок с числовым программным управлением китайского производства.

Основной вид продукции – разделочные доски. Ежегодно бизнесмен выпускает около 300 досок для подачи мяса, которые приносят оборот примерно 150 тысяч рублей.

О том, как начать семейный бизнес с нуля и не прогореть, а наоборот, работать с прибылью, предприниматель Михаил Чайковский рассказал газете «Всеволожские вести». Интервью Ирэн Овсепян с начинающим бизнесменом читайте в ближайших выпусках.