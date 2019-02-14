Школьники сдали нормативы на фестивале ГТО во Всеволожске

Сегодня, 14 февраля, во Всеволожской спортивной школе олимпийского резерва прошел муниципальный зимний фестиваль ГТО. Участие в нем приняли ученики из восьми школ Всеволожского района в возрасте от 11 до 16 лет. Ребята соревновались в силе и ловкости, выполняя нормативы ГТО.

Школьники района сдавали нормативы в рамках пяти дисциплин: челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднятие туловища из положения лежа на спине. Свою спортивную подготовку демонстрировали ребята из Сертоловской школы № 1, Лесколовской школы, Дубровской школы, Всеволожских школ № 2, № 3, № 4, Всеволожского лицея № 1 и Всеволожского центра образования.

Дети, которые лучше всех сдали нормативы на муниципальном этапе, отправятся на областной фестиваль ГТО, который пройдет 2 марта в поселке Токсово. От нашего района туда отправится команда из двенадцати человек. А по результатам фестиваля ГТО Ленинградской области лучшие из лучших смогут выиграть путевки в лагерь «Артек».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ