В Колтушах прошли лыжные гонки на приз администрации поселения

В историческом парке Института физиологии им. И.П. Павлова в Колтушах 10 февраля прошел второй этап соревнований по лыжным гонкам на приз администрации МО Колтушское сельское поселение.

Соревнования проводятся с 2005 года и включают в себя три этапа. Проведению состязаний предшествовали многочисленные субботники – местные энтузиасты активно работали на очистке старого заросшего парка и строительстве спортивной дорожки, которая в настоящее время увеличилась на четыре километра. Летом по «спортивной тропе» бегают, на ней занимаются скандинавской ходьбой и просто гуляют, а зимой она превращается в хорошо подготовленную лыжную трассу.

В соревнованиях приняли участие спортсмены-любители восьми возрастных групп, и дистанции для них были различные. Так, например, малыши 2011–2013 годов рождения бежали 1 километр, а спортсмены 1958 года рождения и старше – 3 километра.

Тренер Элина Зайцева уверена, что подобные соревнования – отличный пример того, что здоровый образ жизни завоевывает все новые позиции:

– Теперь спортивным быть модно и здорово. Здоровый образ жизни – это уже не пустые слова, ЗОЖ захватил всех. В наши дни все активно застраивается, и мест, где можно на свежем воздухе активно провести время, остается все меньше и меньше. С появлением лыжной трассы количество любителей лыжных прогулок увеличилось в разы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ