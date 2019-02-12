Главным архитектором Ленинградской области стал Игорь Кулаков

Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области возглавил экс-глава Аннинского поселения Игорь Кулаков. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей.

Понедельник стал последним рабочим днем для Вячеслава Шибанова, возглавлявшего ведомство с февраля 2018 года. Он ушел на должность заместителя директора Института регионального законодательства.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко поставил перед новым главой комитета несколько приоритетных задач: завершение работы по описанию границ населенных пунктов региона и постановке их на кадастровый учет, утверждение во всех населенных пунктах градостроительной документации и приведение правил землепользования и застройки в соответствие с региональными нормативами.

Напомним, Игорь Кулаков родился в 1973 году. Высшее образование – квалификация «инженер-строитель», есть дополнительное образование по программе MBA в инвестиционно-строительном комплексе.