Выставка «Золотая гармония буквы» расскажет об искусстве каллиграфии

Во Всеволожском центре культуры и досуга 8 февраля открылась выставка каллиграфии «Золотая гармония буквы», которая продлится до 9 марта.

Мероприятие было организовано центром искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» и Центром развития личности «Гармония» (руководитель Ольга Лакомова) при поддержке администрации Всеволожского района.

В приветственном слове, обращенном к участникам и гостям мероприятия, Наталья Краскова, начальник отдела культуры, назвала это событие уникальным для района, а также подчеркнула роль искусства каллиграфии в формировании духовности, заметив, что «человек пишущий – это человек разумный».

Петр Чобитько, учредитель и руководитель Центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы», член Союза художников и президент Национального союза каллиграфов, отметил, что каллиграфия, несмотря на бурное развитие цифровых технологий, приобретает все большее число поклонников, потому что активизирует работу мозга и позволяет человеку в любом возрасте развивать творческие способности.

Эту тему Петр Чобитько продолжил в своем выступлении на конференции, которая состоялась перед открытием выставки. Его доклад «Каллиграфия и путь внутреннего развития» участники слушали с большим вниманием. Не менее интересными были и другие выступления. Доклад «О двух техниках в древнерусской каллиграфии» прочитал шрифтовой дизайнер и каллиграф Олег Мацуев. О лицевых сборниках Северной Двины в собраниях Древлехранилища Пушкинского дома слушатели узнали из выступления младшего научного сотрудника Арины Бильдюг. Необычный взгляд на иероглифику в докладе «Христианство и китайская письменность: присутствует ли в иероглифах весть о Христе?» представил Александр Дышенов, специалист в области китайской филологии и студент Теологического института Церкви Ингрии.

Торжественное открытие выставки продолжилось мастер-классом «Вязь кистью на основе русского орнаментального письма 16 века», который провела для всех желающих Дария Джемс-Леви, художник-график, иконописец, член Союза художников, преподаватель каллиграфии и шрифта. Вместе с детьми древнерусскую вязь осваивали и взрослые, ведь каллиграфии все возрасты покорны.

Во Всеволожске есть редкая возможность научиться основам этого древнего и одновременно очень современного искусства в Центре развития личности «Гармония» (Всеволожский проспект, 14). И не забудьте побывать на выставке! Она работает ежедневно с 10 до 20 часов.

Фото Антона ЛЯПИНА