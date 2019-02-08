Институт физиологии имени Павлова готовится к юбилею

Наступивший 2019 год обещает стать особенным для Института физиологии им. И.П. Павлова. В этом году исполнится 170 лет со дня рождения первого русского лауреата Нобелевской премии и первого человека, получившего эту престижную награду в области физиологии, – Ивана Петровича Павлова.

Всем хорошо известно, что последние двенадцать лет жизни академика были тесно связаны с Колтушами. Здесь осуществилась последняя мечта ученого – был построен научный городок специально для проведения исследований по физиологии высшей нервной деятельности.

В 1949 году, в год 100-летия ученого, в Колтушах был открыт мемориальный музей И.П. Павлова. Он разместился в самой старой лаборатории, в тех помещениях, где когда-то была летняя квартира этого незаурядного человека. В этом году музей тоже отметит свой юбилей, и в канун этих замечательных дат отрадно отметить, что он не просто жив, но и наполняется новым содержанием – трансформируется в современное музейное пространство. Сегодня музей расширил свои границы и превратился в Музейно-выставочный центр истории физиологии.

В ушедшем 2018 году Институт физиологии в партнерстве с Агентством «21» разработал новаторский проект расширения музейно-выставочной и просветительской деятельности, получивший поддержку Президента РФ. Цель проекта: создать на базе Института физиологии пространство междисциплинарной коммуникации для популяризации достижений отечественной физиологической науки в новом формате – с помощью средств искусства и современных цифровых технологий.

Впервые в России в научных лабораториях крупнейшего академического института будет организовано творческое сотрудничество молодых ученых и художников с целью создания художественных произведений, объясняющих средствами искусства интенсивно развивающуюся сферу биологических наук и медицинских биотехнологий, а также влияние этой сферы на каждого отдельного человека и антропогенез в целом. Созданные экспонаты будут интегрированы как элементы постоянной выставки в расширяющийся Музей И.П. Павлова. Мы предполагаем, что новая часть музея станет дополнением к старой экспозиции, рассказывающей о жизни и деятельности Ивана Петровича Павлова в Колтушах. И даже в «старой» части музея гостей будут ждать небольшие новшества, которые сделают мемориальные комнаты более привлекательными для посетителей всех возрастов.

Открытие новой экспозиции запланировано на 26 сентября 2019 года – день рождения Ивана Петровича Павлова. Первые две недели работы новой экспозиции будут сопровождаться программными мероприятиями – экскурсиями, лекциями, кинопоказами.

Фото Антона ЛЯПИНА