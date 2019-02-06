Первое место в Сельских спортивных играх у Всеволожского района

Всеволожский район впервые стал победителем Сельских спортивных игр Ленинградской области. Об этом было объявлено на торжественной церемонии награждения лучших спортсменов и тренеров Ленинградской области по итогам 2018 года.

XIV Сельские спортивные игры проходили с февраля по октябрь среди районов Ленинградской области численностью сельского населения не менее 30 000 человек. Они включали в себя соревнования по 11 видам: лыжным гонкам, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам, баскетболу, тяжелой атлетике, силовому троеборью и мас-рестлингу, волейболу и легкой атлетике. А также – напряженные состязания среди механизаторов и операторов машинного доения. Представители нашего района заняли первое место в настольном теннисе, шахматах, баскетболе (и мужчины, и женщины), волейболе (и мужчины, и женщины), в легкоатлетическом кроссе и в мас-рестлинге. Кроме того, всеволожцы завоевали первое место в соревновании среди механизаторов и операторов машинного доения.

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2018 года прошла 1 февраля на ледовой арене в городе Кириши. Среди награжденных восемь человек из Всеволожского района – четыре лучших тренера Ленинградской области, два лучших в Ленинградской области спортсмена из олимпийских видов спорта и два лучших в Ленинградской области спортсмена в видах спорта, не включенных в программу Олимпийских игр. Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА