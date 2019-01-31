Идем Дорогой жизни

Поселок Романовка – административный центр Романовского сельского поселения, – расположен на легендарной Дороге жизни, единственной транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград через Ладожское озеро со страной. «История нашего поселка богата многими героическими событиями, примерами бескорыстного служения и верности Родине, – убежден наш сегодняшний собеседник, глава администрации и глава МО «Романовское сельское поселение» Сергей Беляков. – Жители бережно хранят память минувших лет, все мы гордимся тем, что живем и работаем на Дороге жизни». В преддверии празднования 75-­летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы встретились с Сергеем Владимировичем, чтобы поговорить о жизни поселения, о насущных проблемах и перспективах.

– Сергей Владимирович, как жители Романовского сельского поселения готовятся к памятной дате, посвященной снятию блокады Ленинграда?

– Дорога жизни – это наша главная дорога, дорога, которой мы идем. И всё, что касается событий, связанных с блокадными днями, воспринимается нашими людьми с особым чувством. На территории поселения есть несколько памятных мест – знаменитая «Катюша», монумент «Старый участок Дороги жизни», курган «Никто не забыт и ничто не забыто!», воинское захоронение в местечке Углово, аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Да и сами километровые столбы вдоль Дороги жизни являются памятниками тех страшных и славных дней.

Разумеется, жители Романовского поселения примут участие во всех праздничных юбилейных мероприятиях. Организована автобусная экскурсия для блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе – 40 человек своими глазами увидят знаменитую панораму, посвященную военной операции по наступлению 67­й армии Ленинградского фронта на Невском «пятачке».

В нашем поселковом Доме культуры «Свеча» запланировано проведение торжественного мероприятия, в ходе которого ветеранам будут вручены памятные знаки и подарки, а силами местной самодеятельности будет дан праздничный концерт.

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, делегация от нашего поселения – ветераны, блокадники, школьники – примет участие в митинге у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, после чего команда романовских спортсменов побежит традиционный марафон – в этом году он тоже юбилейный, пятидесятый по счету. Двое решились на полную дистанцию, двадцать человек пробегут расстояние в пять километров.

– Новый, 2019 год вступил в свои права, а значит, началась и новая, напряженная работа. Каковы основные направления в деятельности администрации и совета депутатов Романовского поселения?

– Прежде всего, это участие в реализации государственных и региональных программ, по которым у нас заключены соглашения с правительством Ленинградской области.

В поселении действуют несколько долгосрочных программ, и по результатам прошлого года доходная часть бюджета с учетом поступления средств из бюджетов других уровней составила порядка ста миллионов рублей.

Благодаря участию в областной подпрограмме «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» мы практически завершили обустройство 36 земельных участков, выделенных многодетным семьям. В 2017 году подведены водоснабжение и канализация, в 2018­м на газификацию участков были направлены средства более 5 миллионов рублей, в этом году будем заниматься электроснабжением и асфальтированием дороги – осталось дождаться выделения денег областью.

Следующее направление – участие в реализации программы «Комфортная городская среда». У нас хоть и не город, но имеется свой прекрасный парк, для которого разработан масштабный проект по благоустройству. Проект уже прошел экспертизу, есть заключение, и в нынешнем году мы планируем начать работы.

С 2013 года в поселении действовала программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в рамках которой около ста человек получили новые благоустроенные квартиры. В настоящее время не расселенным остался один четырехквартирный дом в п. ст. Корнево, жители которого, надеюсь, обретут новое жилье в нынешнем году.

Кроме названных, в Романовском сельском поселении реализуются федеральная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». На сегодняшний день в очереди на улучшение жилищных условий стоит 42 семьи, и мы очень надеемся, что благодаря областным средствам здесь станут возможны какие-то подвижки. Есть еще ряд соглашений с различными комитетами областного правительства, в рамках которых выделяются средства на решение наших насущных проблем.

В числе приоритетных задач – завершение строительства второй нитки водовода и реконструкция водонасосной станции. На протяжении последних трех лет это был больной вопрос, но в нынешнем году мы планируем его полностью закрыть. Таким образом, жители будут гарантированно обеспечены холодным водоснабжением.

В 2019 году собственные доходы муниципального образования запланированы в размере 68,5 миллиона рублей.

Предусмотрены средства на приобретение дизель-генератора, стимулирующие выплаты работникам культуры, ремонт автомобильных дорог, благоустройство и многое другое, из чего и состоит наша повседневная жизнь.

– Как глава не только администрации, но и депутатского корпуса, вы наверняка лучше многих осведомлены о проблемах Романовского сельского поселения. Что сегодня больше всего тревожит жителей?

– Проблемы есть, и их немало, однако рамки нашей работы ограничены бюджетом муниципального образования. Большинство жителей это понимают, поэтому не требуют невозможного. Тем не менее есть такие моменты, когда люди вправе требовать от власти реализации своих законных прав.

В нашем муниципальном образовании остро стоит проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, и, честно говоря, сегодня мне сложно обнадежить семьи с маленькими детьми.

Очередь в детский сад в Романовском сельском поселении составляет более 300 человек. Это даже больше, чем мест в нашем единственном детском саду, который, к слову, считается одним из лучших в районе. Осенью прошлого года должен был открыться еще один детский сад, но из-за недобросовестности застройщика строительство не завершено, и соответственно, сие событие откладывается на неопределенное время.

Администрация Всеволожского района приобрела встроенное помещение в одном из домов в центре поселка Романовка, в настоящее время там ведутся работы по его переоборудованию для размещения группы дневного пребывания. Но эта мера, к сожалению, не сможет существенно изменить положение с очередниками.

Дополнительно мы передали в собственность администрации Всеволожского района здание бывшего общежития в поселке Углово для его дальнейшего перепрофилирования под детское дошкольное учреждение. Начаты проектные работы, но это, увы, процесс не быстрый.

Романовка застраивается совсем не так масштабно, как многие другие поселения района, но и у нас образовались в этой сфере узкие места, и даже тупики. Речь идет об обманутых дольщиках ЖСК «Молодежный квартал» и ЖК «Итальянский квартал». Ситуацию курирует заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. Регулярно проводятся совещания с дольщиками, пострадавшими от недобросовестных застройщиков, администрация Романовского поселения также неоднократно принимала участие в этих совещаниях. Могу сказать, что на уровне правительства Ленобласти ведутся поиски новых инвесторов, способных завершить строительство.

– Сергей Владимирович, руководя социально-экономическим развитием поселения, насколько вы доступны людям? Как часто встречаетесь с населением, и о чём вас чаще всего спрашивают?

– Начнём по порядку: приёмный день у меня – понедельник, но, наверное, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота. Если я на месте, то, пожалуй, никому за это время – а я являюсь главой с 2006 года, – не отказал и не сказал, что у меня сегодня неприёмный день и приходите завтра.

Незаменимой моей помощницей в деле работы с жителями, избирателями является депутат Татьяна Ивановна Лебедева. К тому же в администрации работают опытные и надежные, а главное – порядочные и ответственные люди, душой болеющие за свое дело. Им не нужно объяснять, что наш рабочий день может длиться до позднего вечера, порой включая выходные и праздники. То же самое могу сказать и о совете депутатов.

Второе – мы довольно часто проводим встречи с жителями, собрания, сходы. А вопросы и пожелания высказываются самые разнообразные – благоустройство, ремонт дорог, парковки и многое другое. Приходят не только с просьбами и жалобами, но и с предложениями по развитию спорта и культуры, сферы торговли и услуг. Стараемся решать по мере возможности.

– Когда администрация активно работает, решает проблемы, которые, может быть, всем и не видны, то бывает так – чем больше делается, тем больше просьб и жалоб поступает от населения. Вы замечали этот эффект?

– Вполне нормальное явление, хотя в первые годы своей работы я был этим удивлён. Сегодня, имея уже значительный опыт, рассматриваю это как должное. Все мы привыкаем к хорошему очень быстро и забываем о том, как было еще совсем недавно. Я всегда рад, когда удаётся что-то сделать для наших избирателей, принести пользу жителям нашего поселения.

– Сергей Владимирович, в прошлом году вы были награждены знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» – одной из высших наград, учрежденных региональным правительством. Полагаю, это только добавило ответственности вашей работе?

– Безусловно. Я расцениваю эту награду как признание эффективной работы всей нашей администрации и депутатского корпуса. А расслабляться и почивать на лаврах – не наш метод.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА