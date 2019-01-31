В Разметелево 3 февраля будут соревноваться мотогонщики

В воскресенье в поселке Разметелево Всеволожского района пройдет чемпионат Ленинградской области по зимнему кантри-кроссу Baltic Race Cup.

Мотоциклисты из Санкт-Петербурга и Ленобласти сразятся на снежных просторах разметелевского карьера, где проложена трасса для эндуро.

Эндуро – гонки на специальных внедорожных мотоциклах на скорость и выносливость. Заезд длится два часа. Гонщики разбиваются на два класса «с шипами» и «без шипов».

В заездах принимают участие гонщики из города Всеволожска, поселка Разметелево и других мест нашего района.

Точка на карте: 59.900866, 30.688522.