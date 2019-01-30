Сергей Медведев из Всеволожска завоевал бронзу в прыжках на лыжах с трамплина

Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди ветеранов спорта проходил в минувшие выходные в норвежском городе Викерсунде.

В дни проведения соревнований установилась неблагоприятная погода. Выпало очень много снега, который прилипал к лыжам, и было ветрено. Условия – тяжелые. В результате на трамплине мощностью HS-45 метров спортсменам разрешили только одну зачетную попытку вместо двух.

Спортсмен из Санкт-Петербурга Владимир Ульянов пережил падение и получил серьезную травму. Но жителю города Всеволожска Сергею Медведеву даже в таких условиях удалось сориентироваться. И на трамплине HS-45 он завоевал бронзовую медаль.

Напомним, Сергей Медведев родился и проживает во Всеволожске. Прыжками начал заниматься во Всеволожской спортивной школе «Локомотив» имени В. Белоусова. Его личным тренером был Евгений Мартилов. Сейчас Сергей Медведев активно выступает на ветеранских соревнованиях в Токсово и за рубежом. В 2018 году он стал чемпионом мира среди ветеранов на летних трамплинах. До этого несколько раз выходил на второе и третье места на летних и зимних чемпионатах мира.

Людмила ОДНОБОКОВА