Всеволожский театр провел вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда

В минувшую субботу Всеволожский народный драматический театр поздравил жителей города с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Режиссер театра заслуженный работник культуры РФ И.А. Троицкая поздравила зрителей со святым для ленинградцев праздником и представила музыкально-поэтическую композицию «И шар земной гордится Ленинградом». Под музыку Б. Кукоба артисты в военной форме прочли трогательные стихи Ю. Воронова, О. Берггольц, Ю. Друниной, М. Алигер, А. Молчанова. Особенно проникновенно звучало стихотворение В. Лившица «Баллада о черством куске хлеба».

Молодежная труппа театра представила на суд зрителей спектакль «О любви» по А.П. Чехову, куда вошли рассказы «Комик», «Жених и папенька» и три одноактные пьесы «Предложение», «Медведь» и «Юбилей». Молодые артисты прекрасно справились со своими задачами, ведь каждый играл не одну роль.

Катерина КАБАНОВА

Фото Николая КОЖИЦЕВА