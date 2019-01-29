Всеволожский район вошел в тройку самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области

В прошлом году Всеволожский район посетили более одного миллиона туристов.

В своеобразном табели о рангах, составленном профессиональными экспертами, район имеет все предпосылки, для того чтобы стать одним из самых посещаемых для местных и иностранных туристов. Об этом, выступая сегодня, 29 января, на II Форуме гражданского общества, рассказала заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько.

– У нас много исторических и природных достопримечательностей. Это и позволило занять лидирующие позиции в области, – отметила Светлана Хотько. – Сегодня популярностью пользуются памятники природы, горы и холмы Токсово, Кавголово, Юкков. Привлекают туристов усадьбы и церкви. Отмечу, что в рамках федеральной программы на телеканале «Спас» состоялся показ фильма о святынях Всеволожского района. Кроме того, в Ленинградской области разработана программа по развитию детского туризма. Не секрет, что молодежь – это движущая сила, направленная на развитие отрасли.

– Популярность Всеволожского района связана с близостью к Санкт-Петербургу, – комментирует заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова. – В целом отрасль в прошлом году отличилась. Поток посетителей в регионе увеличился на 70 процентов. На развитие этой важной сферы правительство ежегодно выделяет гранты социально ответственным некоммерческим организациям. В прошлом году НКО получили 17 миллионов рублей. Всего получателями грантов стали 17 организаций. В 2019 планируется на поддержку некоммерческого сектора в сфере туризма направить более 17 млн рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА