Российские летающие лыжницы отличились на чемпионате мира среди юниоров

Вчера, 27 января, на Финляндском вокзале торжественно встречали команду летающих лыжниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они произвели фурор на чемпионате мира среди юниоров, который проходил с 24 по 27 января в городе Лахти (Финляндия).

24 января в личном зачете 17-летняя Лидия Яковлева – жительница поселка Токсово – завоевала серебряную медаль. Золотую медаль в тот день взяла спортсменка из Санкт-Петербурга Анна Шпынева.

25 января проходили командные соревнования. В команду России входили Лидия Яковлева, Мария Яковлева, Анна Шпынева и Александра Баранцева. Команда выступила прекрасно и вышла на первое место, отодвинув на второе место норвежек.

27 января в Лахти прошли прыжки в формате «микст» (смешанные командные соревнования). И опять наша команда обошла норвежек и оказалась на первом месте. Золотую медаль завоевали Лидия Яковлева и Анна Шпынева. Но самый дальний прыжок на чемпионате был у Лидии Яковлевой. С 90-метрового трамплина она прыгнула на 97,5 метра.

В результате у Лидии Яковлевой – две золотых и одна серебряная медаль. У ее старшей сестры – Марии Яковлевой – золотая медаль.

Людмила ОДНОБОКОВА