Дольщики одобрили план достройки ЖСК «Охтинский» в Мурино

Правление ЖСК «Охтинский» в воскресенье, 27 января, на общем собрании кооператива с участием заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина одобрило третье предложение областных властей по достройке проблемного дома.

Два предыдущих предложения правительства представители кооператива отклонили. Проектирование достройки объекта планируется завершить в течение месяца. На общем собрании кооператива присутствовали более двух сотен владельцев квартир, которые большинством голосов одобрили новую схему. Своих квартир в ЖСК ждут 300 человек. Планируется, что ЛеноблАИЖК возьмет кредит на строительство под госгарантии, которые вернет за счет продажи квартир.

– Переговоры с правлением ЖСК «Охтинский» велись с осени прошлого года, – проинформировал Михаил Москвин. – Ранее нами было предложено два варианта достройки их проблемного дома. Оба варианта не устроили правление ЖСК.

Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, новая схема достройки предполагает три этапа. Между кооперативом и областной «дочкой» планируется заключить договор технического заказчика на строительство дома. Затем ЛеноблАИЖК подпишет договор долевого участия на все свободные площади в домах, тем самым получив право на все непроданные квартиры. После этого областные структуры возьмут в свои руки контроль за решениями кооператива, которые касаются строительства дома.

– Вопросы строительства и содержания земельного участка, риски и затраты кооператив доверяет техническому заказчику, – отметил Михаил Москвин. – Контроль за ЖСК для нас очень важен, так как кооператив остается застройщиком и нам необходимо защитить от рисков инвестиции ЛеноблАИЖК.

По итогам совещания было решено, что состав правления не изменится, а единоличным исполнительным органом ЖСК «Охтинский» станет «Дирекция КРТ Ленинградской области». Таким образом, все условия для старта проекта с помощью властей Ленинградской области соблюдены всеми сторонами.

Ирэн ОВСЕПЯН