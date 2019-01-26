Полмира проплывало под крылом

Ушёл из жизни легендарный летчик, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации запаса, почётный гражданин г. Всеволожска, член районного Совета ветеранов Евгений Александрович Александров.

Три года назад ветераны, сослуживцы, общественность, родные отмечали его 90­-летний юбилей. Тогда в кругу друзей за праздничным столом он попросил спеть полюбившуюся ему песню Юрия Визбора про летчиков. Там есть такие слова:

«Не пожелай ни дождика, ни снега,

А пожелай, чтоб было нам светло,

В полглобуса локаторное небо,

Полмира проплывает под крылом…»

Летчик Александров летал на всех типах истребителей страны, 32 года – за штурвалом, – вот уж, действительно, «полмира под крылом». Это про таких, как он, говорили «ас», показывающий чудеса высшего пилотажа.

Летать – это была его мечта с детства. Он поступил сначала в школу ВВС – Буруслановское летное училище, где за три ускоренных месяца «спецов» готовили к выпуску. Они ожидали, что в феврале 1945 года новоиспеченных летчиков-истребителей отправят на фронт. Но их поберегли для мирных целей. У Александрова началась летная жизнь на освобожденной от фашистов земле.

Послевоенная биография насчитывает более 3 000 часов полета на всех видах истребителей, освоил 15 видов самолетов, был одним из первых, кто летал на реактивных истребителях. Он окончил военно-воздушный факультет Военно-политической академии им. Ленина, далее служил на высших должностях в войсках ПВО страны. Заместитель командира, затем командир истребительного полка, начальник отдела боевой подготовки и боевого применения отдельной армии ПВО, командир дивизии, командир корпуса, заместитель начальника управления кадров, затем начальник управления кадров всех войск ПВО – последнюю должность он занимал 10 лет.

Е.А. Александров рассказывал: в дивизии в его подчинении было 12 тысяч человек. В неё входило пять полков – три истребительных авиационных и два зенитных ракетных. А когда он командовал корпусом, в его подчинении было уже 15 тысяч человек – военных разных профессий, – это территории Грузии, Армении, Азербайджана, Эстонии. А потом он отвечал за кадры ПВО во всем Советском Союзе. За ратную службу Евгений Александрович Александров награжден орденами Красного Знамени, Октябрьской Революции, Красной Звезды, «За службу Родине», медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд» и другими.

К 90-летию Е.А. Александрова «Всеволожские вести» написали о нём очерк. В день юбилея он сделал в полдень выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Его поздравляли в родной дивизии, где он создал и 18 лет возглавлял Совет ветеранов. А потом во Всеволожске чествовали юбиляра и пели песни про летчиков. Три года прошли. Он все это время был активен, не пропускал ветеранские мероприятия. Перед Новым годом сказал, что немного приболел, но обещал, что ко Дню Ленинградской победы – 75-летию полного снятия блокады – обязательно придёт на ветеранский праздник. Но уже не придёт… Мы попрощались с ним 24 января.

В нашем городе Евгений Александрович прожил более 20 лет. Вчера во Всеволожском доме культуры была траурная панихида. Попрощаться с летчиком, генерал-лейтенантом пришло проститься много людей: сослуживцы из дивизии, руководители города, депутаты, председатели первичных ветеранских организаций района, родные и близкие. При всех его регалиях в жизни он был очень скромным, совестливым, ответственным человеком. Он оставил яркий след не только в небе, но и на земле. Е.А. Александров был другом нашей газеты. Мы тоже скорбим. И будем помнить. И вы, земляки, когда в ясном небе увидите светлую полосу, оставленную самолетом, знайте, что это след и в память о тех, кто покорял небо.

Как Евгений Александров.

Вера ТУМАНОВА

По поручению районного Совета ветеранов