Минобороны раскрыло секреты Дороги жизни

Накануне 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Минобороны России опубликовало на своем сайте подборку уникальных документов из фондов Центрального архива. Многие из материалов, которые до этого дня не были обнародованы, рассказывают о создании и работе Дороги жизни.

Среди опубликованных документов – постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве «Дороги жизни», в котором даются указания относительно работ по перевозке людей и грузов по льду Ладожского озера. Здесь же приводятся схемы трасс водных коммуникаций и ледовых дорог.

В другом документе — постановлении от 1 мая 1942 года — речь идет о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода. По этой топливной артерии доставлялось горючее в осажденный Ленинград.

Кроме того, среди впервые опубликованных документов представлено постановление Военного совета от 6 декабря 1941 года. В нем содержатся подробности об эвакуации, количестве и видах продовольствия на пунктах питания и снабжения по всей длине Дороги жизни.

Ознакомиться с документами можно по ссылке: http://75leningrad.mil.ru/