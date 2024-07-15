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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Студенты предлагают создать в Колтушах «Остров обезьян»

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В институте физиологии им. И. П. Павлова студенты летней школы архитекторов защитили предложения по развитию Колтушского поселения. Среди проектов молодых специалистов – информационный центр, событийная площадь, глемпинг и «Остров обезьян».

Как сообщает строительный комитет ЛО, студенты под руководством профессиональных архитекторов постарались оценить перспективы развития, учитывая действующие нормативы. По итогу наработки сочетают в себе современную и аутентичную архитектуру. Предпочтение отдается натуральным материалам и спокойной, естественной цветовой гамме.

В дальнейшем работы студентов будут отправлены на рассмотрение областным правительством и местными властями. На их основе разработают административные регламенты по развитию поселения, ООПТ «Колтушские высоты» и института.

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