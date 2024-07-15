Певица из Всеволожского района победила в 1 сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты»

Подведены итоги 1 сезона грантового конкурса от Росмолодежи. Среди победителей Анна Брусинская из Всеволожского района, представившая авторскую музыку в жанре нео-рок.

Как сообщают организаторы, всего в первом сезоне было получено и отработано более 10 тысяч заявок. Грантовую поддержку получили 1 456 инициатив в самых разных областях. Певица из Всеволожского района, вокалистка группы «Nopowder» Анна Брусинская представила проект альбома-терапии, который поможет пережить боль, кризис, личный или общественный.

– Наша цель – создавать песни, приближающие победу, сохраняющие жизнь и нашу страну изнутри. Победа в гранте – волнительно, ответственно, дисциплинирует и очень приятно, что проект оказался актуальным и важным для реализации. Теперь на студии звукозаписи каждый день. Пишем песни, – поделилась Анна.

Отметим, что Анна активно сотрудничает с командой «Артисты Петербурга за Победу», выступает для солдат в ДНР и центрах реабилитации, участвует в гуманитарных сборах.

Фото из личного архива Анны Брусинской