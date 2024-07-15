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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово установят урны для уборки за собаками

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В сертоловском жилом комплексе «Чистый ручей» в качестве эксперимента планируется размещение урн на площадках, где разрешен выгул собак. Помимо непосредственно сбора отходов, у ящиков предусмотрен отдел для пакетов – жители могут использовать их, чтобы убрать за своими животными.

Есть надежда, что с появлением такого нововведения исчезнет одна из проблем связанная с загрязнением газонов и городской территории собачьими «сюрпризами». Но здесь многое зависит от чистоплотности самих собаководов и их желания пользоваться данным нововведением. В случае положительного результата такие урны будут размещены и в других районах города.

Ян КАТИН

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