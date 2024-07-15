Всеволожцев приглашают на фейковый фестиваль

Всё новые и изощрённые методы мошенничества изобретают преступники на просторах Интернета. В соцсетях появляется реклама якобы готовящегося мероприятия, а к анонсу прикреплена ссылка, по которой можно узнать подробности. Однако переход по ссылке рискует обернуться взломом страницы, кражей персональных данных и потерей денег.

Во многих регионах России появились объявления о грядущих фестивалях клубники. Не исключением стал и Всеволожский район. Вроде бы безобидный анонс – посетителей ждёт развлекательная программа, концерт, огромный клубничный пирог, смузи и прочие «клубничные» радости. Однако администрации городов и поселений Ленинградской области предупреждают, что информация о якобы готовящихся мероприятиях является фейком, вместо клубнички вас ждёт только взлом страницы, если перейти по ссылке.

Фестиваль фейковый, а его «организаторы» — мошенники, настраивающие так называемую таргетированную рекламу. Она работает по методу поиска целевой аудитории, которая может интересоваться определённым видом товаров или услуг. Таким образом приглашения на праздник видят жители очень многих городов. Вот и пользователей из Всеволожска зовут ярко и «клубнично» провести время. Будьте предельно внимательны и осторожны. Не переходите по ссылкам из незнакомых групп, а если вас заинтересовал фестиваль – всегда можно забить название в поисковик. Как правило, если в районе действительно планируется мероприятие, вы без труда найдете организатора.

Ян КАТИН