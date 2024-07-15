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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский Мультицентр делится опытом с другими регионами

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Специалисты из 21 региона России собрались на одной площадке, чтобы познакомиться с региональной моделью сопровождения граждан с инвалидностью, реализуемой Мультицентром.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обмен опытом прошел в рамках программы «Институт советников по социальным изменениям при руководстве регионов Российской Федерации». Для гостей Мультицентра продемонстрировали авторские образовательные программы, разработанные с учетом особых потребностей разных категорий граждан, а также принцип сопровождаемого трудоустройства и проживания.

Директор Мультицентра Ирина Дрозденко рассказала об уже реализованных наработках, а также о перспективах развития в области социальной и трудовой интеграции граждан с ОФЗ.

«Я уверена, что участники мероприятия оценили социальные проекты, которые мы представили сегодня и нас ждут стажировки, обмен опытом с другими регионами Российской Федерации. Я надеюсь, что подобные социальные центры появятся во всех регионах страны, помимо тех 5 мультицентров, которые уже работают в регионах», – отметила Ирина Дрозденко.

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