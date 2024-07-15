Во Всеволожске проходят бесплатные тренировки под открытым небом

Каждое утро по выходным дням в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка» проходят бесплатные тренировки для всех желающих. Занятия проводят профессиональные тренеры в рамках программы «Зарядись позитивом на Песчанке».

Организатором выступает отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района. Утренние зарядки проходят по разным направлениям в 10.30 и 11.00. В ближайшие выходные, 20 и 21 июля, планируются занятия по детскому фитнесу, йоге и упражнения с элементами единоборств. С подробным расписанием можно ознакомиться в группе соцсети «ВКонтакте» «Всеволожский район спортивный».

Тренировки проходят при благоприятных погодных условиях. Участвовать могут все желающие. Участников просят надевать удобную одежду и обувь, дополнительный инвентарь не требуется.