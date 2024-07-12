Памятник, который построили пионеры

На мысе Сосновец близ устья Невы во время войны стояла 101-я отдельная дальнобойная батарея береговой обороны Ладожской военной флотилии. В 1947 году на берегу Ладоги решили открыть лагерь отдыха для детей, и отдельные сооружения 101-й батареи вошли в территорию лагеря.

Тогда было много людей, которые еще совсем недавно служили на Дороге жизни. Они приходили к пионерам и рассказывали про военные будни. Их рассказы оказались настолько пронзительными, что дети стали записывать их. В 1957 году в стране развернулось движение «Красных следопытов», и дети, которые отдыхали в лагере «Ладожец», подключились очень активно. Они пришли к выводу, что все, кто сражался на Дороге жизни, – это герои, им обязательно надо поставить памятник. Заметьте, тогда еще не было ни Разорванного кольца, ни музеев в Осиновце и Коккорево, ни памятных километровых столбов.

В 1957 году лагерь отмечал свой 10-летний юбилей. В честь этой даты в лагере объявили конкурс на проект памятника. Пионеры решали вместе с пионервожатыми: в первую очередь надо отметить гидрографов, которые прокладывали трассу по льду Ладожского озера. Для этого в мемориал должна войти гидрографическая вышка (около 2 метров высотой). Затем следует отметить героев водной трассы – моряков и героев воздушной трассы – летчиков. Для них общим символом послужит штурвал, который надо прикрепить к гидрографической вышке. Выбрали самую высокую точку побережья. Это – вершина песчаной дюны, которая находилась на территории лагеря, у входа.

В установке памятника активно помогали ветераны Дороги жизни и Ладожской военной флотилии.

Помимо штурвала, к гидрографической вышке была прикреплена табличка с надписью «Защитникам Дороги жизни пионеры-ладожцы. 1958 год». Он был открыт в июне того года. С этого времени 22 июня ровно в 4 часа участники пионерской смены проводили возле памятника почетное построение и митинг. Но дети сменялись, менялось и руководство лагеря. В 1977 году пришел директор, который не знал, что обозначают символы, и посчитал, что мемориал должен выглядеть «не так». Он приказал убрать гидрографическую вышку, а на ее место поставить пирамидку со звездочкой, как обычно делают на солдатских захоронениях. На пирамидку вернули штурвал и табличку с надписью от пионеров-ладожцев.

В конце XX века лагерь «Ладожец» прекратил существование. Сейчас отдельный кусок территории находится в частных руках (вместе с сооружениями 101-й батареи). Остальной участок земли лагеря принадлежит Комитету по образованию Всеволожского района и окружен забором. Памятник защитникам Дороги жизни находится на балансе у МО «Рахьинское ГП».

Толпы туристов приезжают на мемориал «Разорванное кольцо». Там горит Вечный огонь, каждый год проходят торжественные митинги и возлагаются цветы. А о первом памятнике защитникам Дороги жизни, который находится всего в пяти километрах от Разорванного кольца, никто не знает. Постепенно он обветшал и зарос травой.

В 2017 году военно-патриотический клуб «Прорыв» (из пгт Рахья) провел там восстановительные работы. А нынче шефство взяли энтузиасты под руководством жителя деревни Коккорево Антона Ермолаева. Антон Сергеевич является секретарем Общественной палаты Всеволожского района, членом Ленинградского регионального отделения Всероссийского общества защиты памятников. А так как его дети учатся в СОШ № 14 Невского района Санкт-Петербурга, то по совместительству он – председатель совета отцов в этой школе. Как раз ученики этой школы вместе со своими родителями и вошли в инициативную группу. После согласования с Комитетом по образованию администрации Всеволожского района 9 мая 2024 года они провели митинг у пионерского памятника. В другой раз организовали субботник, во время которого очистили плиты, ведущие к памятнику, и покрасили постамент.

22 июня снова пришли, только теперь уже в 4 утра и, как бы в продолжение старой пионерской традиции, возложили цветы и зажгли памятные свечи. Дети должны знать, что такие же школьники, как они, могут сделать многое, чтобы сохранить историю и оставить свой след на земле.

А теперь они обращаются к читателям газеты «Всеволожские вести». Тем, кто когда-то отдыхал в лагере «Ладожец», сейчас должно быть от 45 до 75 лет. Может быть, у кого-то сохранилась фотография – как выглядел пионерский памятник до реконструкции 1977 года? Или, может быть, кто-то знает авторов проекта? Или может рассказать интересную историю, связанную с ним? Желающих просим обратиться в газету «Всеволожские вести» или написать в соцсети «ВКонтакте» на страничку под названием «101 батарея КБФ на мысе Сосновец в Коккорево».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЕРМОЛАЕВА