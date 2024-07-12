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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ладожские нерпы попали в объектив фотографа

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Редкий кадр удалось сделать фотографу «Всеволожских вестей» Антону Ляпину – в первых рассветных лучах восходящего солнца на седых от времени валунах греются ладожские нерпы. Чуткие и пугливые, они никогда не подпускают человека на столь близкое расстояние, поэтому снимок получился действительно уникальным.

Объяснить «благосклонность» обитателей ладожских глубин можно только одним – возможно, в кадр попали те самые четыре нерпы – Осик, Тосик, Ника и Норрпа, выпущенные в Ладогу накануне сотрудниками «Фонда друзей балтийской нерпы».

Нерпёнок Осик был спасен в Осиновце, Тосик – в реке Тосно, а Ника – в Никольском. Норрпа получила свое имя в честь друзей Центра спасения тюленей – компании NORPPA. Сотрудникам Фонда удалось вырастить малышей и благополучно отправить в естественную среду обитания. Что ж, пожелаем этим чудным созданиям счастливой охоты, а Антону Ляпину – новых впечатляющих фотографий. Кстати, именно сегодня, 12 июля, в России отмечается День фотографа – так что поздравляем с праздником всех причастных!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

 

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