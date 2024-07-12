В садоводствах Всеволожского района установят новые вышки 4G

В пяти садоводствах, расположенных близ поселка им. Морозова, установлены дополнительные базовые станции стандарта LTE цифровой системы МТС. Новые технологии теперь действуют на территории СНТ «Сигнал», «Дунай», «Реставратор», «Алмаз» и «Энергетик». Таким образом, покрытие и емкость сети 4G увеличилось вдвое.

По мнению специалистов, нововведение способно значительно усовершенствовать связь в окрестностях озера Щучье, которое является одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Всеволожского района. Оценить преимущества расширения покрытия и емкости сети LTE, а также доступность современных цифровых сервисов отныне смогут как садоводы, так и проезжающие автомобилисты.

Летний период имеет свои особенности – поскольку многие жители Северной столицы отправляются на отдых в Ленобласть, значительно увеличивается нагрузка на сеть из-за того, что интернет-трафик распределяется между Петербургом и 47-м регионом. Особенно это заметно на территории крупных дачных массивов и в прибрежных зонах, где имеются более-менее оборудованные пляжи – как утверждают специалисты, трафик возрастает в 2–5 раз. Именно с этим связано обновление телеком-оборудования и удвоение покрытия LTE.

Светлана ЗАВАДСКАЯ