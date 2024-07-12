В Ленобласти утвердили порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников

В 47-м регионе введен порядок выдачи разрешений на полеты дронов и квадрокоптеров. Сложность получения разрешения на запуск зависит от веса беспилотника, планируемой высоты и цели полета.

Как сообщает пресс-служба областного комитета по транспорту, в разных случаях разрешение на полет потребуется получить от разных ведомств. Так, если планируется запустить БВС (беспилотное воздушное судно) массой более 30 кг и на высоту выше 150 метров, то потребуется разрешение на использование воздушного пространства и разрешение оперативного штаба 47-го региона.

Если запускать дрон планируется над населенным пунктом, за разрешением нужно обращаться в органы местного самоуправления. В приграничной зоне потребуется разрешение территориального органа ФСБ, в пограничной – Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Для полета БВС с целью аэрофотосъёмки потребуется целый ряд разрешений – Генштаба РФ, Военного округа и ФСБ, – а также лицензии на гостайну и геодезическую деятельность. Полеты с целью выполнения авиационных работ может разрешить только территориальный орган ФСБ.

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: до 50 тысяч для граждан, до 150 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для юридических.

Подробнее о том, в каких случаях и какие разрешения необходимо получить при запуске БВС, можно узнать на странице Комитета по транспорту Ленобласти в Телеграмм.