Ленобласть лидирует в рейтинге по выплатам компенсаций обманутым дольщикам

Ленинградская область, активно задействовав все имеющиеся ресурсы, предоставляет помощь дольщикам, обманутым недобросовестными застройщиками, – об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин подтвердил, что по числу дольщиков, получивших компенсации с начала текущего года, 47-й регион не только вошел в пятерку лидеров по России, но и возглавил её.

По словам Барановского, число пострадавших от горе-строителей в Ленобласти сократилось с 20 до 2,4 тысячи человек. Только за истекшее полугодие ключи от долгожданных квартир или денежные выплаты получили порядка 6 тысяч семей. В настоящее время близится к завершению возведение трех самых проблемных, но, к счастью, уже последних долгостроев – все они находятся во Всеволожском районе. Это жилые комплексы «Рябиновый сад», «Тридевяткино царство» и «Десяткино 2.0».

Светлана ЗАВАДСКАЯ