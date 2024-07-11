В Энколово прошел турнир на Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру

Во Всеволожском районе прошли самые масштабные и значимые соревнования спортивного сезона по конкуру.

Конно-спортивный клуб «Дерби» (деревня Энколово) с 3 по 7 июля снова стал площадкой для проведения турнира на Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру. Переменчивая погода не помешала провести соревнования на очень достойном уровне. О высоком статусе мероприятия говорили не только имена участников – некоторые из них являются членами сборной России по конкуру, но и внешний вид присутствующих здесь VIP-персон. Дамы в шикарных нарядах, изысканных и причудливых шляпках стали уже визитной карточкой Кубка губернатора Ленинградской области, а развлекательная программа, дополнявшая соревновательную, превратила это событие в настоящий спортивный праздник.

Соревнования имеют статус всероссийских и собрали в этот раз около 150 сильнейших спортивных пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области и других регионов, которые боролись не только за медали, но и за «призовые». Призовой фонд турнира составлял 3 млн рублей и был разыгран на 12 маршрутах разной сложности. За победу на самом простом маршруте № 1 между призерами распределялась сумма 60 тысяч рублей. Самый сложный, 12-й маршрут с высотой препятствий 145 см предусматривал вознаграждение в 700 тысяч. Кроме того, на боевом поле открытого манежа КСК «Дерби» в эти же дни проходили клубные соревнования по конкуру «DERBY CUP», муниципальные соревнования «Кубок главы администрации Всеволожского района» и турнир на «Приз главы администрации Всеволожского района», где спортсмены боролись за спортивные награды и призовой фонд 270 000 руб. и 260 000 руб. соответственно. За пять дней соревнований здесь было разыграно 15 комплектов наград, в том числе и для спортсменов возрастных категорий от 10 лет. Самая жаркая борьба развернулась за главную награду соревнований, которая должна была достаться спортивной паре, показавшей лучший результат на маршруте № 12. И здесь сильнее всех оказалась москвичка, мастер спорта международного класса, член сборной России Наталья Симония на сером жеребце по кличке Кристалл Кинг. Второе место завоевала Анна Дмитриева, а третьим стал Сергей Петров, которые также представляют столичные спортивные клубы.

Александр Сорокин

Фото КСК «Дерби»