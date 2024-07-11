В Морозовском поселении пройдет турнир по рыбалке

В эту субботу, 13 июля, в деревне Шереметьевка состоится турнир по рыбной ловле для всей семьи «Морозовская рыбалка». Поудить рыбу и побороться за ценные призы могут рыболовы-любители всех возрастов.

Организаторами турнира выступают администрация Морозовского поселения, «Петергофская рыбалка для всей семьи» и магазин «Серебряный ручей». Место проведения: д. Шереметьевка, «Памятник-стела воинам-понтонерам, обеспечивавшим транспортную связь осажденного Ленинграда со страной в 1943 г.»

Турнир будет проходить по действующим правилам спортивного рыболовства. Ловля производится на одну удочку, снасти, прикормка и наживка – на усмотрение участников. Можно использовать подручные рыболовные снасти.

Победителей определят по наибольшему весу пойманной рыбы, а при одинаковом весе преимущество уходит участнику, поймавшему более крупную рыбу. Также предусмотрены номинации за поимку самой крупной рыбы и совокупный семейный улов.

Регистрация участников начнется на месте проведения турнира 13 июля в 8 утра.