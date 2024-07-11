Во Всеволожском районе «Ленфильм» снимает кино «Ворожея»

Во Всеволожском районе снимают кино – окрестности деревни Кирполье временно превратились в волшебное царство Берендея. Режиссером-постановщиком фильма-сказки под рабочим названием «Ворожея» выступает Каролина Кубринская, известная зрителям по популярным сериалам «Любовная магия», «Знаки судьбы» и другим.

«Снимать сказку для детей – это великое счастье, – поделилась Каролина с журналистами. – Мы делаем кино, созвучное времени, рассказываем историю, близкую нашим юным зрителям. Фактически это история поиска себя в сказочном и реальном мире».

Выбор места съемок сделан неслучайно – уникальная природа Колтушской возвышенности, на гряде холмов которой расположена деревня Кирполье, создает поистине сказочную атмосферу. Густой бор, вековые сосны и таинственные сумрачные болота как нельзя лучше передают нюансы «закадрового» зазеркалья, эдакого славянского фэнтези о любви, коварстве, и, конечно же, победе светлых сил над разной нечистью. По словам Каролины Кубринской, съемочная группа создает здесь свой, новый мир, который будет называться «Сказки тёмного леса». Режиссер обещает, что таких персонажей, как в «Ворожее», зрители не увидят больше нигде.

Сюжет закручен лихо – главная героиня по имени Василисса преодолеет множество преград, чтобы выручить из беды своих родителей. Однако самое главное для неё испытание – узнать правду о своём происхождении, принять её и остаться на стороне добра. Зрителей ожидают сцены эпичной битвы нечисти и людей, трогательная история первой любви и встреча с тонким миром природной магии.

В фильме снимаются известные и любимые миллионами актеры – Анна Ковальчук, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Катерина Суворова и другие. Помимо нашего Всеволожского района, съёмки пройдут также в Приозёрском и Выборгском районах. На больших экранах сказка должна появиться в феврале будущего года. Производство ведет киностудия «Ленфильм».

Как отметил врио генерального продюсера Эдуард Суворов, у «Ленфильма» есть прекрасная традиция, берущая начало еще в советское время – создавать замечательные киносказки, поэтому работа над фильмом «Ворожея» станет продолжением давнего курса на качественное детское кино. Во время съемок планируется широко использовать компьютерную графику, но костюмы, грим и, конечно, природа – это всё будет настоящим.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»