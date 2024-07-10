Инклюзивный детский центр «Просто космос» в Янино оснастят будо-матами

Забота о физическом и нравственном здоровье подрастающего поколения – одно из ключевых направлений работы руководства Всеволожского района. Задачи решаются как на уровне муниципалитета: детских садов, школ, молодежных центров, так и в рамках частных инициатив.

В Янино-1 набирает обороты деятельность инклюзивного детского центра «Просто космос», который реализуется на средства гранта губернатора Ленобласти. Ежедневно специалисты проводят консультации, формируют группы, организуют мастер-классы для ребят с ОВЗ и здоровых юных жителей Заневского поселения. Параллельно команда продолжает совершенствовать материально-техническую базу учреждения, в чем активно помогают представители органов местного самоуправления.

9 июля в центр привезли специальное напольное покрытие – будо-маты. Уложат их в помещении для ОФК. Закуплен инвентарь на личные средства главы Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслава Кондратьева.

– Посетителям центра необходимо особое внимание, поэтому и требования ко всему, что их окружает во время активностей, высокие, – отметил Вячеслав Евгеньевич. – Напольное покрытие обладает техническими характеристиками, которые полностью отвечают запросам учреждения: оно нетоксично, гипоаллергенно, обладает нужной плотностью и высотой.

Вячеслав Кондратьев уже не в первый раз поддерживает учреждение. 1 июня, в День защиты детей, он побывал на торжественном запуске проекта и подарил команде специальную световую песочницу для рисования.

Глава муниципалитета подчеркнул, что команда центра делает очень важное дело – помогает ребятам с особенностями здоровья получать квалифицированную помощь и социализироваться. Такие проекты, по его убеждению, должны получать всестороннюю поддержку.

Пресс-служба Заневского поселения