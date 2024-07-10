О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошел рок-фестиваль «Классная площадь»

0 Комментариев

Юбилейный, 20-й рок-фестиваль «Классная площадь» прогремел 6 июля в парке «Песчанка». По традиции большую сцену поделили начинающие музыканты и опытные артисты. Хэдлайнером выступила группа Декабрь».

Фестиваль прошел при поддержке администраций Ленинградской области, всеволожского района и Кузьмоловского поселения. Музыкальный праздник собрал не только любителей яркого звука и гитарных рифов, пространство «Песчанки» вновь стало местом притяжения для семейного отдыха.

На территории парка организовали различные мастер-классы и интерактивы, гости всех возрастов могли найти себе занятие по душе. Дети танцевали, рисовали, творили, родители отдыхали под любимую музыку.

Традиционно на фестивале выступили молодые коллективы, для которых подобные мероприятия отличная возможность заявить о себе и привлечь внимание широкой публики. Порадовали публику и профессиональные артисты – симфонический оркестр «Premier Orchestra» исполнял каверы на известнейшие хиты русского и зарубежного рока, а группы «Декабрь» и «Гран-КуражЪ» порадовали своими нетленками.

Фото Александра Ольховского 

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Михаил Голиков: «Музыка помогает найти точку справедливости, золотое сечение»
  2. Рождение «Фавора»
  3. Сергей Морозов: «В очередной раз я поразился тому потенциалу, который есть в нашем театре»
  4. Здравствуй, лето, активное и интересное!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code