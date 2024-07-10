Во Всеволожске прошел рок-фестиваль «Классная площадь»

Юбилейный, 20-й рок-фестиваль «Классная площадь» прогремел 6 июля в парке «Песчанка». По традиции большую сцену поделили начинающие музыканты и опытные артисты. Хэдлайнером выступила группа Декабрь».

Фестиваль прошел при поддержке администраций Ленинградской области, всеволожского района и Кузьмоловского поселения. Музыкальный праздник собрал не только любителей яркого звука и гитарных рифов, пространство «Песчанки» вновь стало местом притяжения для семейного отдыха.

На территории парка организовали различные мастер-классы и интерактивы, гости всех возрастов могли найти себе занятие по душе. Дети танцевали, рисовали, творили, родители отдыхали под любимую музыку.

Традиционно на фестивале выступили молодые коллективы, для которых подобные мероприятия отличная возможность заявить о себе и привлечь внимание широкой публики. Порадовали публику и профессиональные артисты – симфонический оркестр «Premier Orchestra» исполнял каверы на известнейшие хиты русского и зарубежного рока, а группы «Декабрь» и «Гран-КуражЪ» порадовали своими нетленками.

Фото Александра Ольховского