Во Всеволожске прошел вечер памяти Достоевского

В общественном пространстве «Парк Песчанка» 7 июля прошел вечер памяти Фёдора Михайловича Достоевского.

Библиотеки Всеволожского района подготовили для гостей разнообразную программу, состоящую из тематического лото «Достоевский бинго», литературной викторины, фотозоны «В мире Достоевского» с оригинальной фоторамкой, настольной игры, мастер-класса по созданию талисмана Достоевского и акции «Книги в добрые руки».

Помимо этого все желающие могли обменяться книгами с помощью буккроссинга. Также была организована книжная выставка «Достоевский: страницы жизни и творчества», благодаря которой гости смогли поближе познакомиться с творчеством писателя. За победу в литературном квизе «Достоевский: гений слова и мироощущения» полагались небольшие призы. Проверить свои знания можно было в таких категориях, как «Гений слова», «Подбери словечко», «Портретные сходства» и «Шифровальщик». Кроме того, для детей подготовили огромные краеведческие пазлы, а на мастер-классе по созданию талисмана писателя можно было узнать, что Достоевский любил цветы.

Мероприятие было организовано Всеволожской межпоселенческой библиотекой имени Ю.Г. Слепухина и другими библиотеками Всеволожского района. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Традиционно день памяти великого русского писателя отмечают в первую субботу июля. Таким образом гости могут прочувствовать атмосферу одного из самых известных произведений автора. Действие в романе «Преступление и наказание» происходит в начале июля под вечер жаркого дня. Праздник перенесли на воскресенье, так как 6 июля в этом же пространстве проходило другое мероприятие – рок-фестиваль «Классная площадь». В Санкт-Петербурге вечер памяти Ф.М. Достоевского ежегодно проводится на протяжении 15 лет.

Алёна Братищева

Фото Ирэн Овсепян