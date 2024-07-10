Анна Данилова и ее приемные дети

Анна Данилова всегда с удовольствием занималась волонтерской деятельностью. Когда училась в школе, помогала пожилым людям, потом, в 1988 году, когда произошло землетрясение в Спитаке и детей из Армении привезли в Ленинград, сопровождала их в поездках по городу. Позже, в студенческие годы вместе с другими добровольцами привозили памперсы для Дома ребёнка. Именно тогда Анна поняла – какой бы ни был хороший детский дом, какие бы ни были прекрасные воспитатели, каждому ребенку нужно индивидуальное внимание, нужна семья.

Анна любила детей и мечтала, что лично у нее их будет пятеро. Но случилась трагедия – погиб любимый человек, и никто не смог его заменить. А мечта о том, что в семье должно быть много детей, осталась. Ей было около 30 лет, когда она увидела фотографию мальчика: «У него были такие глаза, что я поняла: он страдает. И сердце подсказало: это МОЙ ребенок». Как могли, её отговаривали близкие люди. «Вы не справитесь с его диагнозом», – предупреждали врачи. Воспитатели предлагали других мальчиков, например Фёдора. «Хорошо, я возьму и Фёдора», – согласилась Анна. Но у Феди на тот момент была сложная ситуация с родственниками: они то собирались забрать его, то забывали о своих обещаниях. Надо было, чтобы родственники определились до конца, а на это нужно было время. Поэтому сначала Анна оформила опекунство только на Данилу. Хотя это был первый случай в истории данного учреждения, когда ребенка со сложным диагнозом забрала семья из России. Обычно проблемных детей брали обеспеченные иностранцы. Возникло затруднение с оформлением опекунства.

Анна потом написала удивительный по своей эмоциональности рассказ о том, как вел себя маленький ребенок с огромной душевной раной. О том, как он защищался и боялся привязаться к женщине, которая потом, как он подозревал, его бросит. Это был сложный путь к сердцу малыша. Даня не подпускал к себе, кричал, отталкивал. Понадобилось несколько встреч, чтобы он понял: «Тётя добрая, с ней можно поиграть». Потом он в первый раз разрешил, чтобы его взяли на ручки. Но при этом не знал, что надо делать в таких случаях, и обнял сам себя. Но с каждым днём Анна любила этого ребёнка всё больше и больше.

И вот он уже у неё дома. Всё изменилось. Теперь мальчик боялся потерять маму, которую подарил Бог. Даня не отходил от неё ни на шаг, крепко вцепившись ручонками. И даже когда его определили в детский садик, он боялся, что мама однажды исчезнет. К счастью, воспитатели поняли, что к мальчику нужен особый подход. И разрешили Анне из садика не уходить. Например, Дане очень хочется играть с детьми, он берёт игрушку и тут же вместе с игрушкой бежит назад, к двери, чтобы проверить: «Мама не бросила?» Открывал дверь, и мама была там. Сидела на скамеечке и улыбалась. Постепенно ребенок понял, что эта мама не предаст никогда. «Мне повезло, на моем пути попадались хорошие люди», – признается Анна. – Хочу поблагодарить детский садик деревни Лупполово (ДСКВ № 28)». Действительно, ведь в другом месте ей могли отказать: Даня недавно перенес операцию, в группе много детей, его могут толкнуть. Да мало ли что может произойти с ослабленным ребенком? Но в ДСКВ № 28 его приняли. И впоследствии Даня стал одним из лучших выпускников этого садика.

Усыновив Данилу, Анна ждала, когда будут готовы документы на Фёдора. Никого другого пока брать не планировала. Но неожиданно позвонили: в детдом поступила недоношенная девочка. Врачи два месяца боролись за её жизнь. Малышку спасли, но она была такая слабая, что нуждалась в индивидуальном уходе. А в детдоме, где на каждого воспитателя много детей, этого обеспечить не могли. После звонка Анна не спала всю ночь. Взять такого ребенка – огромная нагрузка: и физическая, и психологическая. А тут еще с Даней не все проблемы решены. «Но если не я, то кто спасёт девочку?» И к утру решение созрело: «Беру». Итак, через полгода после усыновления Данилы, в семье появилась Тая. Даниле на момент усыновления было около 3 лет, а Тае – 2,5 месяца. И ее нужно было кормить каждые полчаса. Тогда неоценимую помощь оказала мама Анны Даниловой – Надежда Абрамовна. Ночью женщины спали по очереди. Одна спит – другая смотрит за Таей. Потом сами себе удивлялись: как сумели справиться? Но силы придавал маленький Данила. Когда он подбегал и говорил: «Мама, я очень тебя люблю», силы появлялись неизвестно откуда.

Слава Богу, что она могла работать «на удалёнке». Потому что в этот момент ее жизнь заполнили бесконечные поездки по врачам: в одном кабинете проходили процедуры для Дани, в другом – для Таи. И так – каждый день. Ездила с детьми на общественном транспорте. Конечно, когда она подписывала документы об опекунстве, то не ожидала, что встретится с такими трудностями. Но врачи Ленинградской областной больницы поверили в её детей и сделали всё возможное, чтобы их вылечить: «Я проходила курсы для будущих опекунов. Там всё описывали радужно: «Окружите ребенка любовью, и все проблемы решатся». Сейчас я категорически против такой подготовки. Опекуны должны понимать, что их ожидает. Если вы берете ребенка со сложным диагнозом, должны быть готовы к тому, что он останется таким на всю жизнь. Сначала спросите себя: «А готова ли я посвятить себя больному ребенку?» Если ответите: «Да», после этого подписывайте документы». Надо добавить, что Анна Анатольевна получила высшее образование по специальности «психолог». И сейчас дает профессиональные консультации опекунам, которые попали в трудную ситуацию.

Через полгода после того, как появилась Тая, подоспели документы на Федю. И Федя стал полноправным членом семьи. На тот момент ему было 3,5 года, но у мальчика были свои большие проблемы. А еще через полгода в семье появился Коля. Его родила несовершеннолетняя девочка, которая была не готова к материнству. И Коля 2,5 года провел в детдоме. А потом стал четвертым ребенком Анны Даниловой. Все четверо – из разных семей, и все – цыгане по национальности, хотя мама у них – русская.

Трудно ей было? – Конечно. Но на жизненном пути попадались хорошие люди, например школьные учителя. Все дети Анны Даниловой учатся в поселке Вартемяги. В местной школе удивительный педагогический коллектив. Там поняли, что к детям Анны Даниловой нужен особый подход. Например, если другие могли выучить четверостишие за урок, то этим надо было дать несколько дней. Если другим детям надо две задачи, чтобы они освоили тему, то детям Анны Даниловой – четыре. Со временем её дети догнали сверстников по успеваемости.

Помимо этого, они всегда активно участвовали в общественной жизни. Тая и Коля в школе барабанщики, Даня – флагоносец. Все четверо с удовольствием проводят мастер-классы для детей, которые остаются на продлёнке. Например, обучают, как сделать цветы для преподавателей в качестве подарка на 8 Марта. Или как сделать сухой душ для солдат. Сейчас Вартемягская школа отсылает посылки с сухим душем на СВО или в военные госпитали. И в этом есть вклад семьи Даниловых.

Вот уже несколько лет, как они реализуют в школе общественный проект «Крышечки добра». Дети объясняют сверстникам, что мусор приносит нашей планете большой вред. А если практиковать раздельный сбор мусора, например, откладывать крышки от пластиковых бутылок в отдельный контейнер, то на заводе из них могут сделать много полезных вещей.

Данила уже много лет занимается в студии анимации и кино «Вартемяги». Братья и сестра ему активно помогают. Их мультфильмы стали победителями нескольких конкурсов. Анна Анатольевна рассказывает: «Руководитель Галина Васильевна Тишина не рисует за детей (чем грешат в некоторых других студиях). Она позволяет каждому мальчику или девочке сделать всё от начала до конца самому: и рисовать, и придумывать сюжеты. И в этом проявляется её мудрость. Дети выводят наружу состояние, которое спрятано глубоко внутри. Мои, как могли, выражали боль и одиночество, которые испытывает брошенный ребенок. Это приносило им облегчение».

А еще очень помог спорт. Ближняя к Лупполово спортивная секция находилась в Сертолово. И все четверо стали заниматься в секции тхэквондо. Тренером у них была В.В. Карепина. Анна до сих пор с благодарностью говорит про эту женщину. Благодаря ей дети стали пластичными, легкими в движениях. Но это не всё – в течение двух лет Анна Анатольевна каждую субботу вывозила детей в пони-клуб, который работал в Песочном. Там они не только учились ездить верхом, но и обретали уверенность в себе. Ведь они могли управлять большими и сильными животными. А по воскресеньям семья посещала занятия глинотерапией в Вартемягах. Это был очень интересный опыт – дети лепили игрушки и развивали свои пальчики.

Но время шло, и у каждого определились свои пристрастия. Тая мечтала о гимнастике, Федя – о футболе. И Анна Анатольевна привела Таю в спортивную школу «Северная звезда» (Санкт-Петербург). Сейчас она превратилась в красивую девочку, получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Фёдор выступает на серьезных соревнованиях за футбольный клуб «Зеленогорск» и мечтает стать профессиональным спортсменом. Данила и Николай занимаются самбо. А еще они все вместе много путешествуют.

Она никогда не делала секрета из их усыновления. Дети знают, что они приемные. И сейчас она обращается к нашим читателям: «Мы отмечаем Год семьи. А в детских домах – много детей, которые мечтают найти свою семью. Не бойтесь брать таких детей в свой дом. Помните – нет проблем, которые нельзя было бы решить, если решать всё грамотно».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Анны Даниловой