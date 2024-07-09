Утверждена основа для главной дороги Новосаратовки

Правительство Ленинградской области утвердило проект планировки территории для магистрали, которая соединит Колтуши и Новосаратовку. Ее протяженность составит 6,6 километров.

«Утверждение ППТ — ключевой этап проектирования магистрали, ведь теперь у разработчиков есть четкие границы для работы. Мы уже видим, насколько масштабным и важным будет этот проект — он включает строительство развязок, моста и замыкает на себя всю дорожную сеть Новосаратовки. Именно поэтому мы рассчитываем, что проект объединит усилия властей на всех уровнях и застройщиков, заинтересованных в развитии города», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Проект планировки территории и проект межевания территории включают дорогу «Колтуши — Новосаратовка» и транспортную развязку на пересечении с трассой автомобильной дороги Р-21 «Кола». Общая протяженность шестиполосной магистрали составит 6,6 километра, максимальная скорость ограничена 90 км/ч. Также предусмотрен зверепереход, мост — через р. Утка, освещение, остановки, велосипедные и пешеходные дорожки.

Проектированием трассы «Колтуши — Новосаратовка» по соглашению с правительством Ленинградской области и инвестором занимается Региональное агентство транспортной инфраструктуры — РАТИ.

Пресс-служба областного правительства