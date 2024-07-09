Любовь длиною в жизнь

Бриллиантовая свадьба – редчайшее событие, ведь отмечают её супруги, прожившие в браке целых 60 лет! Достигнуть такого юбилея удаётся немногим парам, что делает его настоящим символом любви и преданности, свидетельством глубокой духовной связи и непоколебимой верности друг другу.

Именно такую уникальную дату в этом году отмечают супруги Елена Владимировна и Виталий Яковлевич Окулевич. Будущие супруги встретились в Казахстане, в городе Каражал. Виталий, выпускник горно-промышленного училища, был направлен туда на предприятие, добывающее железную руду. Елена, уроженка города Алма-Ата, после медицинского училища работала в Каражале фармацевтом. Познакомились молодые люди на танцах в местном Доме культуры, откуда началась их история, их долгий и счастливый путь, полный радостей, трудностей и невзгод.

После свадьбы в 1964 году жизнь четы Окулевич потекла в трудах и заботах. Виталий Яковлевич заочно окончил техникум, Елена Владимировна освоила профессию сварщика контактной сварки. В 1967 году супруги переехали в город Тольятти, где вместе работали на строительстве Волжского автомобильного завода, а потом продолжили трудиться на этом же предприятии. Виталий Яковлевич занимался изготовлением оборудования для завода, а Елена Владимировна – контактной сваркой на производстве автомобильных дверей.

В Тольятти в семье Окулевич родились двое детей: сначала сын, а затем и дочь. К сожалению, мальчик был серьезно болен, и Елене Владимировне пришлось оставить работу, чтобы посвятить себя заботе о нем.

В 1979 году супруги вернулись в Казахстан, где жили много лет, а в 2017 году супруги переехали поближе к дочери Ольге – в Агалатовское поселение, где и живут до сих пор.

Рецепт такого долгого семейного счастья, по словам Виталия Яковлевича, прост: «Я всегда понимал одно: жениться нужно раз и навсегда, какой бы жизнь ни была. А жизнь у нас была тяжёлой, очень тяжёлой».

Молодым парам, только начинающим совместный путь, супруги Окулевич советуют всегда сохранять любовь, уважение друг к другу и взаимопонимание.

Оксана ШАРОВА

Фото Юлии ЕВСЕВЬЕВОЙ