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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово прошло соревнование «Гонка героев»

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Российская серия турниров по преодолению полосы препятствий под названием «Гонка героев» ежегодно проходит в разных российских городах, на различных площадках, но всегда сопровождается мощным зарядом эмоций.

Она требует серьёзной подготовки участников в различных элементах соревнования, таких как прыжки через барьеры, подтягивание, лазание по канатам и кольцам, бег, предполагает общую высокую выносливость и физическую силу. Поэтому, чтобы почувствовать себя героем на финише, готовиться надо всерьёз, конечно, если вы не профессиональный спортсмен-гимнаст.

Очередное традиционное масштабное соревнование с преодолением полосы препятствий под названием «Гонка героев» состоялось в Сертолово на полигоне «Песоченский» 6–7 июля.

Его участниками стали как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Силу, ловкость, скорость, выносливость, гибкость соревнующиеся показывали в процессе преодоления 38 препятствий, расположенных на 8-километровой дистанции.

Финалом соревнований стало покорение «Эвереста» – последнее испытание на «Гонке героев», препятствие в виде 8-метрового трамплина, на который нужно сначала взбежать, затем вскарабкаться по практически отвесной части на канате, слезть вниз по веревочной сетке и только после этого пересечь финишную ленточку.

В этом году спортивное мероприятие стало рекордным по количеству участников. В соревнованиях приняло участие почти пять тысяч профессиональных атлетов и спортсменов-любителей.

Среди участников соревнований была команда Сертоловской городской больницы, которая, несмотря на сложность дистанции, успешно справилась с вызовом и с гордостью пересекла финишную черту проявив силу, выносливость, находчивость и командный дух!

Михаил БОНДАРЧИК
Фото группы «Гонка героев» соцсети «ВКонтакте»

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