Во Всеволожске отметили День семьи, любви и верности

8 июля Россия отметила одну из самых молодых и радостных своих дат –День любви, семьи и верности. Святые Петр и Феврония – покровители праздника, а лепестки ромашек стали символом верности и всех тех качеств, что делают семью крепкой и счастливой. По случаю этой даты во Всеволожском ЦКД днем ранее, 7 июля, прошел концерт.

В 11.30 в фойе детей и родителей встречали занимательный фокусник. Чудеса, магия, веселые превращения – все это за считанные секунды захватило внимание зрителей и вызвало восторг. Мастер иллюзий безукоризненно демонстрировал ловкость рук. Ближе к полудню гости переместились в актовый зал.

Началось мероприятие с награждения матерей, чьи сыновья приняли решение направиться в зону боевых действий. Пока сыновья защищают Родину, мамы ведут активную в работу в поселениях: изготавливают необходимые средства защиты, собирают и отправляют гуманитарную помощь.

В празднике приняли участие лучшие семьи, слава о которых «прогремела» не только во Всеволожском районе и в Ленинградской области, но по всей России. Позвали на мероприятие и новобрачных.

В праздничной концертной программе выступили яркие звезды российского театра, кино и эстрады. Перед зрителями выступили супруги Татьяна Пермякова и Сергей Коваленко, участники программы «Играй, гармонь любимая».

Жонглер Олег Желков оказался невероятно похожим на Зиновия Гердта в роли Паниковского. Он лихо вертел шляпами, а потом шариками. Дети были в восторге. Поразительный номер показали балерина Михайловского театра Валентина Якубова и победительница детской «Новой волны» Анастасия Иванова. С лазерным шоу выступил Анатолий Дегтярев, порадовали зрителей клоун Эдди, эквилибристка Юлия Попова, танцоры Карина Васильцова и Никита Минин, квартет «Петербургское небо». Завершился праздник «Гимном семьи», который исполнили все участники концерта.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА